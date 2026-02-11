Жители сигнализират за опасно дърво на входа на Русе
©
Според публикация във Фейсбук групата "ПТП-та в Русе", голямо дърво е застрашено да падне върху пътя, като ситуацията може да доведе до инциденти с преминаващите автомобили.
"Вече сме подавали сигнали до отговорните институции, но не се предприема нищо", споделят русенци. Те настояват за бързи действия, за да се избегнат възможни инциденти.
Гражданите призовават шофьорите да бъдат внимателни, докато дървото не бъде обезопасено.
Повече за ситуацията можете да видите във видеото.
Още от категорията
/
Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе" стартира месечни срещи със специалисти
06.02
Русе е първият град в страната, който осигурява безплатен нощен транспорт за работниците на смени
01.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Началникът на РУО - Русе бе наградена за принос в подобряване кач...
18:30 / 10.02.2026
Общинският съветник Калин Иванов за избора на Крум Зарков и 10 мл...
16:06 / 10.02.2026
Общинският приют за безстопанствени животни в Русе търси нови слу...
15:43 / 10.02.2026
Иван Белчев за условията на труд в Русе: Проблемът не е единичен,...
15:08 / 10.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.