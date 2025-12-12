Жителите на Русе все още имат възможност да се включат в дарителската кампания за събиране на хранителни продукти за хора в нужда в магазините на- "Ялта" и "Дружба". Акциите продължават през уикендите 13 - 14 и 20 - 21 декември, от 10:00 до 20:00 часа, когато в двата обекта ще бъдат разположени специални колички за дарения под надслов "Щедрата кошница".Дарените продукти, събрани с помощта на доброволци на "Каритас Русе", ще бъдат насочени към възрастни и самотно живеещи хора, както и към семейства взатруднение в Русе и близките райони, в които организацията също работи.Много хора посрещат празниците в сериозно затруднение, а всяко дарение би донесло малко спокойствие и надежда. Благодарение на десетки доброволци даренията ще стигнат до домовете на хората, които най-много се нуждаят от тях. Те трябва да бъдат пакетирани хранителни продукти с дълготрайна годност, като брашно, ориз, боб, леща, олио, паста, консерви и други основни стоки.Кампанията е част от световното движение "Щедрият вторник", което започна на 2 декември в магазини на ритейлъра в София, Русе и Варна.