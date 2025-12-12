Жителите на Русе могат да помогнат на хора в нужда още два уикенда през декември
©
Дарените продукти, събрани с помощта на доброволци на "Каритас Русе", ще бъдат насочени към възрастни и самотно живеещи хора, както и към семейства в
затруднение в Русе и близките райони, в които организацията също работи.
Много хора посрещат празниците в сериозно затруднение, а всяко дарение би донесло малко спокойствие и надежда. Благодарение на десетки доброволци даренията ще стигнат до домовете на хората, които най-много се нуждаят от тях. Те трябва да бъдат пакетирани хранителни продукти с дълготрайна годност, като брашно, ориз, боб, леща, олио, паста, консерви и други основни стоки.
Кампанията е част от световното движение "Щедрият вторник", което започна на 2 декември в магазини на ритейлъра в София, Русе и Варна.
Още от категорията
/
Над 6000 деца у нас очакват коледната магия: Русе се включва в националната кампания за подаряване на книги
12:20
Русенският университет организира благотворителен коледен базар в подкрепа на деца и младежи с увреждания
10.12
УНИЦЕФ и учениците от ПГ по туризъм в Русе представиха "Кутията на подкрепата" за училище без насилие
09.12
Над 800 участници от различни детски и младежки клубове се включиха в традиционното "Коледно надиграване" в Русе
08.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Кученца от приюта в Русе гостуват в библиотека "Любен Каравелов"
12:50 / 11.12.2025
36-годишна жена от Русе е обвинена в данъчни измами за близо 400 ...
12:17 / 11.12.2025
Фондация "Русе - град на свободния дух" набира проектни предложен...
11:51 / 11.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.