001-0001 "Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе“, финансиран по процедура "За по-чист въздух!“, приоритет 5 "Въздух“ по програма "Околна среда“ 2021-2027. В рамките на проекта ще бъдат предоставени безвъзмездно на одобрените кандидати широка гама от екологични отоплителни устройства, сред които кандидатите могат да изберат най-подходящото съобразно желанието си и спецификата на жилището.
І. Кой може да кандидатства за участие в проекта?
Съгласно условията на процедурата за участие в проекта могат да кандидатстват:
• Физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и/или въглища.
• Юридически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини и др.) с дърва и/или въглища.
• Жилищният имот трябва да се намира в регулационните граници на населените места на територията на община Русе.
ІІ. Възможности за подмяна на отоплителните устройства на дърва и/или въглища с екологични алтернативи
Физически лица имат възможност да кандидатстват, като изберат един от следните варианти, съобразно конкретните обстоятелства:
1. Индивидуална подмяна на уреди на дърва и/или въглища: физическото лице кандидатства за подмяна на отоплително устройство на дърва и/или въглища в жилището си с ново отоплително устройство;
2. Подмяна на общо отоплително устройство на дърва и/или въглища: група от две или повече физически лица собственици на самостоятелни имоти - жилищни обекти в многофамилна жилищна сграда, които до момента на кандидатстването се отопляват с общо локално отопление на дърва и/или въглища, могат да изберат един от следните варианти:
• Едно отоплително устройство за всички домакинства в групата – камина на пелети, котел на пелети или термопомпа "вода-въздух“ или
• отделни отоплителни устройства на електричество или пелети за всяко от домакинствата в групата или
• отделни отоплителни устройства за някои от домакинствата в групата и едно общо отоплително устройство за общо локално отопление за останалите домакинства.
3. Колективно решение за отопление: група от две или повече физически лица, собственици на самостоятелни имоти – жилищни обекти в жилищна сграда, които до момента на кандидатстването се отопляват самостоятелно с уреди на дърва/въглища, могат да кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление и да заменят отоплителните си уреди на дърва и/или въглища с едно общо отоплително устройство за всички жилищни обекти на лицата от групата.
ІІІ. Отоплителни устройства, за които може да се кандидатства
На кандидатите, одобрени за участие в проекта, се предоставя, безвъзмездно:
1. Демонтаж и изнасяне на стария отоплителен уред на дърва и въглища от жилището и предаването му за рециклиране;
2. Нов екологосъобразен уред/система за отопление;
3. Двегодишна гаранция и гаранционно обслужване на доставеното и монтирано ново отоплително устройство при условие на спазване на изискванията за правилна експлоатация и поддръжка на крайния получател.
Кандидатите имат възможност да изберат между следните уреди:
• климатици;
• термопомпи (въздух-вода);
• топловъздушна камина на пелети със затворена горивна камера;
• камина с водна риза на пелети;
• водогреен котел на пелети;
• свързване или повторно свързване към топлопреносна мрежа (ТЕЦ).
Важно е да се отбележи, че едно домакинство може да получи:
- до три климатика за един обект, независимо от мощността им, или
- до три отоплителни уреда - топловъздушна камина на пелети със затворена горивна камера, или
- една термопомпа "въздух-вода“, или
- един водогреен котел на пелети или една камина на пелети с водна риза,
- общо до 3 стоманени панелни радиатора за един обект.
За радиатори имат право да кандидатстват лица, които са заявили желание за отопление на:
- камина с водна риза на пелети, или
- водогреен котел на пелети или
- термопомпа "въздух-вода“ или
- свързване, повторно свързване към топлопреносна мрежа (ТЕЦ).
Допустими уреди за финансиране са отоплителни устройства:
- използващи единствено електричество (с изключение на електросъпротивителни отоплителни устройства и системи) – термопомпи въздух-въздух (климатици) и термопомпи въздух-вода;
- на пелети;
- фотоволтаични системи за собствено потребление.
Ограничението по отношение на фотоволтаичните системи е приложимо само спрямо кандидати от енергийно бедни домакинства (домакинства получаващи помощи за отопление през отоплителния сезон съгласно Регистъра на МТСП), при условие че кандидатстват за подмяна с термопомпа "въздух-въздух“ и монтаж на фотоволтаични системи.
ІІІ. Документи за кандидатстване
Приложимите документи за кандидатстване са налични в офиса за набиране на заявления на адрес: гр. Русе, ул. "Етър“ № 1, бл. "Етър“, партер, както и на сления линк ТУК.
VІ. Класиране на кандидатите
Община Русе разглежда подадените документи и оценява тяхното съответствие с изискванията.
В случай че финансовият ресурс позволява, се одобряват всички кандидати, които отговарят на изискванията.
При по-голям брой кандидати от наличния финансов ресурс, се извършва класиране на кандидатите, които отговарят на приложимите изисквания, е те се класират според получения брой точки. Критериите за приоритизация са публикувани на сайта на община Русе в секцията на проекта.
Допълнителна информация, както и образци на необходимите документи могат да бъдат получени в офиса за подаване на документи с адрес:
- гр. Русе, ул. "Етър “№1, блок "Етър“, партер;
- на ел. поща airruse2025@gmail.com;
- на телефон 0884 697 760
Документите за кандидатстване могат да се подават от понеделник до петък от 9:00 - 18:00 часа, обедна почивка от 13:00 - 14:00 часа.
Заявления за участие в проекта могат да бъдат подадени и по електронен път.
При подаване на документи по електронен път, документите следва да са попълнени, подписани и сканирани във формат pdf. След проверка за пълнота на документите кандидатът получава Регистрационен номер на подаденото
Заявление по електронен път.
