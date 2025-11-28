Жълкт код за обилни валежи в Русенско утре, областната администрация след нивата на реките
От Областна администрация – Русе съобщават, че при тях ежедневно постъпва информация за нивата на реките и състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на областта. Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в контакт с всички страни, имащи отношение по въпросите свързани с управлението на водите и са в готовност при необходимост или при повишаване на риска от наводнение за незабавна реакция. Екипите на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита населението са в готовност да реагират, ако обстановката се усложни. По предварителни данни валежните количества не се очаква да доведат до съществена промяна в речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Няма опасност от скъсване на диги и заливане на населени места или части от критичната инфраструктура. Месец декември също се очаква да бъде динамичен. Допълнителна информация може да бъде намерена и на интернет страницата на МОСВ https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/.
