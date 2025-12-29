Жълт код за опасно силен вятър в Русе
© НИМХ
Днес ще е предимно слънчево. По-значителна облачност ще има до обяд над планинските и североизточните райони. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад, но през втората половина на деня ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София – около 4°.
Над планините ще бъде предимно слънчево. Облачността ще е променлива. Ще духа силен и временно бурен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3°, на 2000 метра – около минус 4°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над северното крайбрежие със значителна облачност. Ще духа силен и поривист вятър от запад-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 5°-7°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Боровец на 130 г. : Предвижда се 10-местен кабинков лифт, който да стига за 12 минути до Маркуджиците
28.12
