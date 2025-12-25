Жълт код за опасно студено време в Русе
Предупреждението е обявено за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище и части от Разград. Времето ще бъде студено, като в по-голямата част от областта дневните температури ще остават отрицателни.
През нощта ще остане облачно. Валежите почти навсякъде ще спират, най-късно сутринта в Централна Южна България и крайните югоизточни райони. Североизточният вятър до сутринта в повечето места ще стихне. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 5° и 0°, в София – около минус 1°.
Утре облачността временно ще се разкъсва и намалява. След обяд и привечер от североизток отново ще се увеличи, предимно висока и средна. Ще духа слаб, в Североизточна България до умерен вятър от запад-северозапад, като след пладне в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина ще се усилва. Максималните температури ще са в широки граници: от минус 2° - 0° в Северна България, до 6°-7° в югоизточните райони, в София - около 4°.
В планините облачността ще е разкъсана, намаляваща до предимно ясно. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието облачността временно ще се разкъса и намалее, като след обяд от север отново ще се увеличи. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат 5°-8°. Температурата на морската вода е 10°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
