Жълт код за опасно студено време в Русе
©
Днес ще бъде предимно слънчево, но вечерта от югозапад облачността ще започне да се увеличава и вплътнява. Вятърът ще е слаб, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат между минус 1° и 4°, по-ниски в Североизточна България, в София - около 1°.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 6°.
Над Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд над Южното все още със значителна ниска облачност. Ще духа слаб до умерен северен вятър, който след обяд ще отслабне и ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 3°-5°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
Проф. Рачев: Това е последното "издишане" на антициклона, който обуславяше мразовито време, започва затопляне
08:44
Опасно студено в Русе
18.01
Още от категорията
/
Развитието на футбола в региона и създаването на Академия на БФС бяха обсъдени на среща между Георги Иванов и ръководството на Русе
18.01
Десетки преподаватели от Русенския университет преминаха успешно специализиран курс за програмиране
17.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Ръст на болни от грип в Русенско, в областта обаче не са достигна...
17:12 / 19.01.2026
Русенско село ще отбележи Дядовден с ритуално хоро и народни обич...
12:30 / 19.01.2026
76-годишна жена беше блъсната на пешеходна пътека в Русе
12:02 / 19.01.2026
Двама русенци са задържани за обира на инкасо автомобил в Ихтиман...
10:15 / 19.01.2026
Творчески ателиета за валентинки събират деца и младежи в Русе
09:12 / 19.01.2026
Мразовит понеделник: Жълт код за студено време в Русе
08:37 / 19.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.