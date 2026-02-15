Жълт код за опасно време днес в Русе
© НИМХ
В крайните южни райони (част от областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково) предупреждението за валежи е от втора степен заради очаквани количества за денонощието 25-35 mm, на места около и над 50 mm.
В останалите райони от Южна България предупреждението за валежи е от първа степен заради очаквани количества за денонощието 15-25 mm. В Източна България предупреждението за валежи е от първа степен заради очаквани интензивни валежи, около 20 mm за кратък период, възможни са и гръмотевици.
Предупреждението за вятър в районите от Южна и Източна България е от първа степен заради очакван силен вятър от юг-югозапад, със средна скорост 14-19 m/s и пориви до 24 m/s.
Облачността ще е значителна. От запад на изток на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, на места главно в южните и източните райони значителни по количество и с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад; в Източна България и районите разположени близо до северните планински склонове – силен и поривист. По-късно през деня ще отслабне, ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да прониква студен въздух. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, по-високи в местата чувствителни на южен вятър, в София – около 13°.
В планините ще е облачно с краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд, на места с гръмотевици. В Рило-Родопския масив и Западна Стара планина над около 2000 метра валежите ще са от сняг. Ще духа силен, по високите части и бурен вятър от юг-югозапад, като след обяд ще се ориентира от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 1°.
По Черноморието ще е облачно с краткотрайни, главно след обяд временно интензивни валежи от дъжд, на места значителни по количество и с гръмотевици. Ще духа умерен югоизточен вятър, който след обяд ще се усили и ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-17°. Температурата на морската вода ще е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
