Жълт код за опасно време в Русе
Днес облачността ще се разкъсва и намалява и в следобедните часове главно над много райони от Южна България ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен, усилвайки се през втората половина на деня в Дунавската равнина и западната част от Горнотракийската низина. Максималните температури ще са от минус 2° в Северна България до 6°-7° в Южна, за София - около 4°.
Над планините облачността ще се разкъса и намалее и около и след обяд ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 1°, а на 2000 метра – около минус 3°.
По Черноморието облачността временно ще се разкъса и намалее, като след обяд от север отново ще се увеличи. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 5° и 8°. Температурата на морската вода е 10°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
