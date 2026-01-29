Пенчо Милков в своя Facebook публикация.
"На места има опасност от поледици. През нощта температурите ще са между 2° и 7°, а през деня ще се понижават. В събота валежите временно ще отслабнат, но в неделя и понеделник отново ще се усилят, като ще са предимно от сняг. Очаква се засилване на североизточния вятър и значително застудяване, като в понеделник почти навсякъде температурите ще останат под нулата през цялото денонощие", сподели още той относно прогнозата за утрешния ден.
Ето какво още се казва в публикацията на Милков:
Призовавам всички:
-да шофират с повишено внимание, със зимни гуми и съобразена скорост;
-да поддържат безопасна дистанция и да избягват резки маневри;
-пешеходците да бъдат особено внимателни по тротоари и пешеходни пътеки;
-да се обличат подходящо за студеното време и да следят актуалната информация.
Общинските служби са в готовност и ще реагират своевременно при усложняване на обстановката.
Жълт код за опасно време в Русе: Кметът Милков призова шофьорите и пешеходците да внимават
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Кризисната трапезария към БЧК в Русе се нуждае от хранителни продукти, за да продължи да се грижи за бездомните хора в града
10:06
Скулптури от фонда на Художествена галерия – Русе бяха експонирани в двора на Симеоновата къща
27.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.