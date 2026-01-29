Сподели close
По информация на синоптиците, за утре в Русе и региона е обявен жълт код за опасно време. Очакват се значителни валежи от дъжд, между 10 и 20 л/кв. м, като с понижаването на температурите и обръщането на вятъра от север, дъждът ще преминава в сняг. За това напомни кметът Пенчо Милков в своя Facebook публикация.

"На места има опасност от поледици. През нощта температурите ще са между 2° и 7°, а през деня ще се понижават. В събота валежите временно ще отслабнат, но в неделя и понеделник отново ще се усилят, като ще са предимно от сняг. Очаква се засилване на североизточния вятър и значително застудяване, като в понеделник почти навсякъде температурите ще останат под нулата през цялото денонощие", сподели още той относно прогнозата за утрешния ден.

Ето какво още се казва в публикацията на Милков:

Призовавам всички:

-да шофират с повишено внимание, със зимни гуми и съобразена скорост;

-да поддържат безопасна дистанция и да избягват резки маневри;

-пешеходците да бъдат особено внимателни по тротоари и пешеходни пътеки;

-да се обличат подходящо за студеното време и да следят актуалната информация.

Общинските служби са в готовност и ще реагират своевременно при усложняване на обстановката.