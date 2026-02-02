Жълт код за студено време в Русе
През следващите два дни ще е без валежи. Във вторник сутринта ще е доста студено с минимални температури до минус 12°-минус 13° в североизточните райони, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Облачността ще е разкъсана, на места и до предимно слънчево време.
Община Русе продължава да следи развитието на метеорологичната обстановка и остава в постоянна координация със снегопочистващите фирми и общинските структури.
