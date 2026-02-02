Днес за област Русе е обявен жълт код за студено време. По данни на синоптиците от НИМХ на много места в страната ще продължи да вали сняг, ще се образува нова снежна покривка, а в комбинация със североизточния вятър ще има условия за виелици и навявания. След обяд валежите ще започнат да отслабват и спират. В Северна България максималните температури ще бъдат между минус 7° и минус 4°.През следващите два дни ще е без валежи. Във вторник сутринта ще е доста студено с минимални температури до минус 12°-минус 13° в североизточните райони, но през деня със слаб южен вятър ще започне затопляне. Облачността ще е разкъсана, на места и до предимно слънчево време.Община Русе продължава да следи развитието на метеорологичната обстановка и остава в постоянна координация със снегопочистващите фирми и общинските структури.