Жълт код за значителни валежи в 4 области, в Русе остава зелен, но със значителна облачност
Ще остане облачно, на места в низините и равнините - мъгливо. На много места в западната половина от страната ще вали дъжд. Значителни по количество ще са валежите в югозападните райони. Ще духа умерен, в източните райони и временно силен източен вятър. Максималните температури ще са между 8° и 13°, за София - около 9°. В Русе те ще достигнат до 12°.
В планините ще е облачно, по високите части - мъгливо. Главно в масивите от Югозападна България и западните дялове на Стара планина ще има валежи от дъжд, в местата над 1600 метра надморска височина – от сняг. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област. Ще духа силен, по високите части и бурен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.
По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 14°-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.
