Жълт код за интензивни снеговалежи в Североизточна България в понеделник!
Утре се очаква и силен вятър от север-североизток с пориви 22-24 m/s. Вълнение на морето извън заливите 5 бала. А от Meteo Balkans казаха се очакват вълни по Черноморието от 3-4 метра.
Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи се очакват и в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, в Южна България, достигаща 15-20 cm, а в Северна – до 10-15 cm.
