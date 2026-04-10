Зимата успя да напомни на русенци за себе си и днес. Сняг заваля в региона. Това съобщават пътуващи в района на Борово, област Русе, предава ФОКУС.

Снеговалежът е интензивен, но снежна покривка все още не се е образувала. Пътната настилка обаче е мокра и видимостта в района може да бъде ограничена.

ФОКУС ви съветва да шофирате с повишено внимание в района.

Припомняме, че синоптиците от НИМХ прогнозираха снеговалежи предимно в планинските части на страната днес.