Зимна обстановка и ремонти затрудняват движението около Русе
Пътните настилки са предимно мокри, а на усойни места - частично заледени. Пътищата са проходими при зимни условия, като шофьорите трябва да се движат с повишено внимание.
Ограничена видимост поради мъгла е регистрирана в област Русе, като на места тя достига до 150 метра.
Временни ограничения за движение
По път III-202 Русе – Щръклево – Нисово – Кацелово, при км 36+945, е въведено ограничение за движение на моторни превозни средства над 10 тона, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Причината е компрометирано експлоатационно състояние на мост над река Черни Лом, в близост до с. Кацелово. Движението се осъществява в една лента с пропускателен режим, а максималната разрешена скорост е 40 км/ч. Ограничението е в сила до 31 март 2026 г.
Ремонтни дейности по пътищата
По път III-501 Иваново – Две могили – Борово – Бяла, в участъка от км 22+200 до км 52+610, движението се извършва с повишено внимание поради текущи ремонтни дейности. Те включват ремонт на асфалтовата настилка и отводнителните съоръжения, профилиране на банкети, рязане на храсти, подмяна на еластични огради и пътни знаци, както и полагане на хоризонтална маркировка. В отделни участъци движението е в една лента с пропускателен режим. Максималната скорост е ограничена до 40 км/ч в населени места и до 60 км/ч извън тях. Ремонтът е със срок до 31 октомври 2026 г.
По път III-5402 Ценово – Обретеник, от км 0+000 до км 15+632, движението се осъществява в една лента с пропускателен режим заради ремонтни дейности. Въведено е ограничение на скоростта до 50 км/ч в населено място и до 60 км/ч извън него. Движението се регулира от сигналисти, а срокът за приключване на ремонта е 27 август 2026 г.
От АПИ призовават водачите да спазват въведените ограничения и да се съобразяват с пътната обстановка.
