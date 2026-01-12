Сподели close
През последните дни в Русе и региона пожарникари и спасителни екипи оказват съдействие при различни инциденти, свързани с влошените метеорологични условия, съобщиха от Областна дирекция (ОД) на МВР - Русе. 

На 10 януари, около 22:49 часа, е подаден сигнал за самокатастрофирал лек автомобил със заклещен човек на бул. "Христо Ботев". На място е изпратен екип на Първа РСПБЗН - Русе за оказване на помощ.

На 11 януари следобед е оказано съдействие на ЦСМП при инцидент с пострадал работник в района на Понтон №13 в Русе.

През периода са регистрирани и няколко сигнала за паднали дървета и клони:

- На 9 януари, между 11:05 и 11:45 ч., екип на РСПБЗН – Ветово е отстранил паднал бор, частично блокирал ул. "Сливница" в града.

- На 10 януари, в 13:02 ч., екип на ССОД – Русе е премахнал паднало дърво от пътното платно на бул. "България".

- На 11 януари сутринта е отстранен паднал клон от бул. "Цар Освободител" в района на магазин "Берьозка".

- На 12 януари, след полунощ, е премахнат паднал клон от пътното платно на пл. "Дунав". 

Обстановката в региона остава усложнена заради зимните условия, като екипите на пожарната и общинските служби продължават да реагират при сигнали за аварии и препятствия.