Зимната обстановка в Русе предизвика множество инциденти и аварии
© Община Русе
На 10 януари, около 22:49 часа, е подаден сигнал за самокатастрофирал лек автомобил със заклещен човек на бул. "Христо Ботев". На място е изпратен екип на Първа РСПБЗН - Русе за оказване на помощ.
На 11 януари следобед е оказано съдействие на ЦСМП при инцидент с пострадал работник в района на Понтон №13 в Русе.
През периода са регистрирани и няколко сигнала за паднали дървета и клони:
- На 9 януари, между 11:05 и 11:45 ч., екип на РСПБЗН – Ветово е отстранил паднал бор, частично блокирал ул. "Сливница" в града.
- На 10 януари, в 13:02 ч., екип на ССОД – Русе е премахнал паднало дърво от пътното платно на бул. "България".
- На 11 януари сутринта е отстранен паднал клон от бул. "Цар Освободител" в района на магазин "Берьозка".
- На 12 януари, след полунощ, е премахнат паднал клон от пътното платно на пл. "Дунав".
Обстановката в региона остава усложнена заради зимните условия, като екипите на пожарната и общинските служби продължават да реагират при сигнали за аварии и препятствия.
Още по темата
/
Шофьор: Тази вечер пътят беше ад. Лед като стъкло, сняг отгоре, пясък - никъде по пътя, коли върху мантинелите и в канавките
11.01
Четири кризисни центъра в Русенско са готови да приемат бедстващи хора по пътищата в Северна България
11.01
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Утре ще е неучебен ден за още две общини в Русенско
19:43 / 11.01.2026
Достъпът до социални услуги няма да бъде спрян, въпреки усложнена...
17:09 / 11.01.2026
Община Русе обяви 12 януари за неучебен ден!
14:18 / 11.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.