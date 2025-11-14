Зимният сезон в Русе стартира: Леденият парк отваря утре с нови атракции
© Община Русе
През настоящия зимен сезон в Ледения парк са реализирани редица подобрения. Пързалката вече разполага с ново поколение хладилна машина за заледяване, произведена в Италия, която е по-ефективна и с по-нисък разход на електроенергия. На територията на съоръжението ще бъде поставен и декоративен елемент – голяма коледна бисквитка с бастунчета, подходяща за тематични снимки. Допълнително ще се монтира и лазерно осветление, което създава впечатляващи визуални ефекти върху леденото поле.
Към Ледения парк са добавени шест дървени къщички, поръчани от "Общински пазари“, които обогатяват предлаганите сезонни продукти. Сред новостите са био мед, различни детски атракциони, както и традиционните сладки и солени изделия, скара, греяно вино и други празнични вкусове. На площада са разположени къщички с ръчно изработени сувенири, включително изделия от благотворителни организации в подкрепа на нуждаещи се хора.
За най-малките посетители е поставена традиционната голяма коледна пощенска кутия за писма до Дядо Коледа. Всяка събота през декември децата ще имат възможност да се срещнат с приказни герои и да се пързалят заедно с тях, а на 25 декември 2025 г. самият Дядо Коледа ще раздава подаръци. Допълнителни изненади очакват посетителите и в павилиона на "Общински пазари“ пред Доходното здание.
Кънките и тази година са безплатни, а цените за сесиите остават непроменени и най-ниски в страната за подобно съоръжение. Входният билет за едночасова сесия е 15 лв./7,64 €, за групи над 6 души – 10 лв./5,11 €, а ползването на пингвин или мече е 8 лв./4,09 €. Абонаментната карта за десет сесии е на стойност 80 лв./40,90 €. Сесиите започват от 10 часа и са с продължителност един час, като последната е от 20:30 часа. Пързалката ще работи всеки ден от 09:30 до 21:30 часа до 11 януари 2026 г.
Около 10 декември, в пространството между Ледения парк и Коледния базар, се предвижда монтиране на Виенско колело, което ще допълни празничната атмосфера и атракциите в центъра на Русе.
