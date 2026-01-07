Знамето на Община Русе ще достигне до Антарктида по време на следващата българска полярна експедиция. Това стана ясно на откриването на изложбата "Подводната вкаменена гора“ в Екомузея с аквариум в Русе, която показва мултидисциплинарно проучване на природния феномен в Созополския залив.На експозицията, събрала десетки желаещи да се запознаят с морската забележителност, присъства заместник-кметът Златомира Стефанова, която връчи официалния флаг на града на проф. Христо Пимпирев. Полярният изследовател гостува в Русе във връзка с представянето на научното изследване и пое ангажимент да го развее по време на предстоящата експедиция на Ледения континент."С вашата работа показвате колко важни са знанието, постоянството и смелостта да търсиш отвъд познатото. Благодарим ви за усилията и за това, че с всяка експедиция утвърждавате мястото на българската наука сред водещите в света. За Русе е чест да бъде част от тази история – градът ни винаги е бил отворен към нови идеи, открития и хоризонти“, обърна се Златомира Стефанова към проф. Пимпирев.Полярният изследовател сподели, че Русе е добре познат на Южния полюс, визирайки връх Русе на планината Тангра на остров Ливингстън, и подчерта, че България има повод за гордост със своята научна дейност на континента като страна по международния Антарктически договор.На откриването на изложбата "Подводната вкаменена гора“ присъства и доц. д-р Любомир Кендеров – ръководител на научното проучване, довело до установяването на уникалния природен феномен.Експозицията е реализирана от учени от Софийския университет "Св. Климент Охридски“ и Националния природонаучен музей при БАН, съобщи община Русе. Подводната вкаменена гора е на приблизителна възраст от 20 милиона години и се намира на дълбочина около 18 метра в района на Созопол и островите "Св. Иван“ и "Св. Петър“. Морската забележителност обхваща площ от близо 120 хиляди кв. метра, като към момента се извършват дейности по нейното картиране, а в близко бъдеще се предвижда тя да бъде обявена за защитен обект.Посетителите на изложбата имаха възможност да се срещнат с проф. Пимпирев и да закупят книгата му "Антарктида – история, природа, българските полярници“, написана в съавторство с Иглика Трифонова. Авторът сподели любопитни моменти от изданието. Представена бе и книгата "Антарктическият стопаджия“, отново в съавторство с Иглика Трифонова, която разказва за личния път и преживяванията на Христо Пимпирев на Ледения континент.