Възстановено е движението по път I-5 Велико Търново - Русе в района на с. Самоводене, съобщиха от АПИ, след като камион бе изтеглен след зре;ишно ПТП.Припомняме, че тежкотоварният автомобил с българска регистрация се преобърна извън пътното платно на главния път Русе - Велико Търново в района на село Самоводене. Инцидентът стана днес в късния следобед, като за щастие се размина без жертви и пострадали.По първоначална информация товарният автомобил е превозвал строителна фракция. По време на движението си машината е напуснала очертанията на платното и се е преобърнала в крайпътната канавка.