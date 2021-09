Алекс Язов спечели титла в дрифт шампионат

© Александър Язов спечели шампионската титла в международния дрифт шампионат Day of Champions 2021, който се проведе в 3 кръга в Сърбия. Алекс грабна две първи места в два от кръговете и направи класиране в топ 8 в последния, което му осигури достатъчно точки да остане на лидерското място в годишното класиране.



С тази победа Алекс добавя още една шампионска титла за българския мотоспорт, постигната в чужбина и трета в личните му постижения извън България. Припомняме, че Александър е европейски шампион в King of Europe шампионата за 2013 и 2014 година.



Последният кръг в Сърбия премина с оспорвани директни елиминации и постоянно променящи се атмосферни условия. Пилотите трябваше да се справят с още затрудняващи фактори в директните си двубои с противниците.



Въпреки че Алекс не успя да се пребори за подиум, това направи неговият съотборник от BPRO Drift Team. Стефан Зашев направи страхотен финал и успя да заеме второто място на стълбичката. В този кръг отново взеха участие екипажи от Сърбия, Хърватска и Словения. Много нови пилоти също се включиха в състезанието, а Никола Илич от Сърбия успя да вземе победата в този последен кръг, като също успя да спечели Сръбския Дрифт Шампионат, който се провежда успоредно с Day of Champions.



В годишното класиране и TOP 8 екипажите от България успяха да превземат три места. На първо място Александър Язов, 3-то място спечели Виктор Атанасов - една от новите надежди на българския дрифт, и Стефан Зашев, който зае 5-то място.



За следващата година организаторите на Day of Champions споделиха, че планират един от кръговете да се проведе в България - във Враца или Пловдив. Така проведен шампионат, с кръгове и в България през 2022 година, ще даде възможност на повече български фенове да се наслаждават на атрактивните му битки.