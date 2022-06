Пак вдигат таксите за "Диема екстра" и "Макс спорт"

© Поредно покачване на платените спортни телевизионни пакети на Нова Броудкастинг Груп и А1 ще има от 1 юли 2022 година, научи Plovdiv24.bg.



В момента цената на спортния пакет на DIEMA XTRА е 11.99 лв. От 1 юли ще се увеличи на 12.99 лв



А1 също информира своите абонати, че от 01.07.2022 г. цената за пакетите MAX Sport Plus, Diema Xtra, HBO и Cinemax се увеличава. Причината за промените на цените се определят от тенденцията за "нарастващата стойност на премиум филмово и спортното съдържание в световен мащаб, както и подобряване на качеството на предоставените услуги".



Месечната абонаментна такса на основния ТВ план, в който е включен някой/някои от долупосочените пакети се увеличава за абонатите на А1 както следва:



HBO – цената се увеличава с 1лв.



HBO&Cinemax - цената се увеличава с 1 лв.



Маx Sport Plus - цената се увеличава с 1 лв.



Diema Xtra - цената се увеличава с 1 лв.



Diema Xtra, HBO и Max Sport Plus - цената се увеличава с 2,78 лв.



Diema Xtra и Max Sport Plus - цената се увеличава с 1,78 лв.



Diema Xtra, HBO&Cinemax и Max Sport Plus - цената се увеличава с 2,78 лв.



Diema Xtra и HBO - цената се увеличава с 2 лв.



Diema Xtra и HBO&Cinemax - цената се увеличава с 2 лв.



Diema Xtra и Max Sport Plus - цената се увеличава с 2 лв.



Max Sport и HBO - цената се увеличава с 2 лв.



Max Sport и HBO&Cinemax - цената се увеличава с 2 лв.", обявиха отA1.



От компанията също така допълват, че във връзка с посоченото увеличаване на месечните такси на допълнителните ТВ пакети или на основните ТВ пакети, то може да се предприеме действия по отказ от съответната услуга след подаване на 1-месечно предизвестие във всеки един магазин на А1 или на неговите търговски представители в срок от 1 месец след получаване на уведомлението.



Каналите на Нова Броудкастинг Груп излъчват най-оспорваните двубои от двата най-високи ешелона на Българското футболно първенство, мачовете за Купата на България, зрелищните срещи от Английската Висша лига, Първа и Втора Бундеслига и Френската лига 1, Купата на Лигата в Англия и Купата на Футболната асоциация, Купата на Германия по футбол, състезанията от Формула 1, баскетболните срещи от НБА, българските волейболни шампионати и много други вълнуващи спортни събития.



"Макс спорт" пък излъчва всички мачове от Шампионската лига във вторник, включително финала, Лига Европа и Лига на конференциите. В каналите в пакета са още двубоите от Серия А, Ла Лига, Копа Либертадорес, Копа Судамерикана, Нидерландската "Ередевизие", Мейджър Лийг Сокър и др. В каналите им се излъчват повечето от турнирите в мъжкия тенис през сезона, както и Лигата на нациите във волейбола.



Пълната и вярна програма с всички мачове в родния ефир, както и с резултати и статистика на живо, може да откриете на сайта Telefootball.net и в мобилното приложение Мачовете по ТВ. То е достъпно за Android в Google play, както и за iOS.