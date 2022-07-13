Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиГалерииЛичностиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (1)
Определиха съдиите за мачовете от Първа лига
Автор: Екип Ruse24.bg 11:01 / 13.07.2022Коментари (0)72
© Plovdiv24.bg
Столичното дерби от втория кръг на efbet Лига между Локомотив София и ЦСКА бе поверено на Волен Чинков. За ВАР-а в "Надежда" ще отговаря Георги Кабаков. Никола Попов ще ръководи Лудогорец - Локомотив Пловдив, докато главен съдия на Левски - Спартак Варна ще бъде Валентин Железов.

Ето всички назначения:

15 юли 2022 г., петък, 18:30 ч.

Ботев Враца - Ботев Пловдив

ГС: Георги Димитров Давидов    

АС1: Георги Йорданов Дойнов    

АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ти: Петър Георгиев Кузев    

ВАР: Георги Кънчев Димитров    

АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Георги Василев Йорданов     

 

15 юли 2022 г., петък, 21:00 ч.

Лудогорец - Локомотив Пловдив

ГС: Никола Антонов Попов    

АС1: Георги Пламенов Тодоров    

АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ти: Ивелин Венциславов Занев    

ВАР: Ивайло Иванов Стоянов    

АВАР: Диян Христов Вълков

СН: Радан Василев Мирянов     

 

16 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.

Локомотив 1929 - ЦСКА-София

ГС: Волен Валентинов Чинков    

АС1: Дениз Пиринов Соколов 

АС2: Мартин Емилов Венев

4-ти: Мустафа Севди Шефкет    ВАР:    Георги Николов Кабаков    АВАР:    Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Йордан Костадинов Иванов     

 

16 юли 2022 г., събота, 21:00 ч.

Левски - Спартак 1918

ГС: Валентин Станчев Железов 

АС1: Даниел Милков Ников    

АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ти: Георги Милков Гинчев    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Николай Йорданов Колев     

 

17 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч.

Черно море - Славия 

ГС: Станимир Лозанов Тренчев    

АС1: Павлин Цветанов Михайлов    

АС2: Владимир Ангелов Велев

4-ти: Драгомир Димитров Драганов 

ВАР: Ивелин Венциславов Занев    

АВАР: Петър Велизаров Митрев

СН: Ахмед Яшар Ахмед     

 

17 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч.

Пирин - ЦСКА 1948

ГС: Димо Стоянов Димов    

АС1: Йордан Петров Петров    

АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ти: Димитър Димитров Димитров    

ВАР: Владимир Вълков Вълков    

АВАР: Станислав Лазаров Станев

СН: Николай Георгиев Ангелов     

 

18 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч.

Хебър - Септември 

ГС: Красен Иванов Георгиев    

АС1: Красимир Атанасов Атанасов    

АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ти: Михаел Петков Павлов    ВАР:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АВАР:    Христо Пламенов Хаджийски

СН: Георги Владимиров Игнатов     

 

18 юли 2022 г., понеделник, 20:45 ч.

Арда - Берое 

ГС: Иво Венциславов Андреев    

АС1: Костадин Димитров Тановчев    

АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ти: Димитър Димитров Димитров    

ВАР: Васил Петров Минев    

АВАР: Иво Николаев Колев

СН: Йордан Динков Сталев






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Шапки долу! Уникална Боряна Калейн!
 Голмайсторът на Европейския шампионат по хандбал във Варна мечтае за Барселона
 Христо Стоичков с емоционален поздрав към дъщеря си
 Видяха сметката на Кубрат Пулев
»
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 598 267
novini@ruse24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - 2022 Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: