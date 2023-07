Миро (Русев) с втора гръмка победа след завръщането в AEW Автор: Екип Ruse24.bg 15:34 / 03.07.2023 Коментари (0) 67 © YouTube: All Elite Wrestling Българската звезда в кеча - Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от WWE или "Миро" AEW, регистрира втори пореден успех след завръщането си на ринга, видя репортер на "Фокус".



Атлетът ни се появи в главното шоу на втората най-голяма организация в развлекателния спорт - All Elite Wrestling, на събитието AEW Collision 3, провело се пред пълни трибуни във "First Ontario Centre" в Онтарио, Канада.



Миро разби за 3 минути и 8 секунд и Атъни Хенри.



Той бе свален на земята нито веднъж от своя опонент, а от своя страна приложи няколко ефектни суплеса, с което заслужи поздравелия от публиката.



В края българинът приложи хватката си за предаване, с което стигна до желания успех.



За тази година балансът на Миро е 2 победи от 2 срещи, а откакто е част от най-проспериращата кеч компания в света, пловдивският атлет и бивш гребец, е 26 успеха срещу едва 4 поражения.



