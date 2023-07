Протестиращи прекъснаха мача на Григор Димитров на "Уимбълдън" Автор: Екип Ruse24.bg 17:02 / 05.07.2023 Коментари (0) 59 © BBC Първата ракета на България Григор Димитров започна с ден закъснение участието си на третия за годината турнир от Големия Шлем "Уимбълдън" заради силните валежи в Лондон. Негов съперник днес е квалификантът Шо Шимабукуро.



Дъждът обаче не бе единственото препятствие пред българина, касаещо първия му двубой. По-рано днес, след като сънародникът ни спечели първия сет с 6:1 срещу японеца, втората част бе прекъсната в началото на втория гейм заради нахлуване на корта. Двама протестиращи от групата "Just Stop Oil" необезпокоявано навлязоха и пресякоха игрището. Те разпиляха кон фети и пъзел от 1000 части върху тревното покритие, което накара организаторите да преустановят срещата за неопределено време, видя репортер "Фокус". Метеорологичните условия също усложниха ситуацията, защото скоро след това отново заваля.



"Just Stop Oil" е организация, която се бори срещу лицензите, които правителството издава за изкопаването на фосилни горива като нефт, въглища и природен газ. Те съставят почти 5/6 от консумацията на основните енергийни източници по света. Желанието на "Just Stop Oil" е да се инвестира във възобновяемата енергия, която е насочена към екологична чистота.



публикувай коментар