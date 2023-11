Русев мачка за пореден успех в кеча Автор: Георги Куситасев 10:45 Коментари (0) 86 © YouTube: All Elite Wrestling Българската звезда в кеча - Мирослав Петров Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE) и като "Миро" от All Elite Wrestling (AEW), регистрира нова победа в най-бързо развиващата се кеч организация в света.



Родният талант в развлекателния спорт победи един от най-големите таланти и бивш претендент за световната титла - Даниел Гарсия.



Това се случи на шоуто "AEW Collision #23", пред пълни трибуни в "The Kia Forum" в Лос Анджелис, Калифорния.



Успехът беше може би най-трудният за Русев от завръщането му на ринга.



Гарсия на няколко пъти беше близо до победата, вкарвайки българина в 2 хватки за предаване, но родната звезда успя да контрира и в крайна сметка да стигне до 6-и пореден успех от 6 мача през 2023-а година.



Двубоят продължи 10 минути и 8 секунди.







публикувай коментар