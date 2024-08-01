Вижте всички медалисти от петия ден на Игрите в Париж

© Facebook: Paris 2024 Медалисти от петия ден на Олимпийските игри в Париж:



триатлон, жени:



1. Касандра Богран (Франция) - 1:54:55 час



2. Жули Дерон (Швейцария) - 1:55:01



3. Бет Потър (Великобритания) - 1:55:10



триатлон, мъже:



1. Алекс Ий (Великобритания) - 1:43.33 час



2. Хейдън Уалд (Нова Зеландия) - 1:43.39



3. Лео Бержер (Франция) - 1:43.43



скокове във вода от 10-метрова кула, жени:



1. Китай (Чън Юйси, Хунчан Цюан) - 359.10 точки



2. КНДР (Джи-Мин Джо, Ми-Ра Ким) - 315.90



3. Великобритания (Андреа Спендолини Сириекс, Луис Тулсон) - 304.38



гребане, четворка скул, мъже:



1. Нидерландия (Ленарт ван Лироп, Фин Флорайн, Тоне Витен, Кун Метсемакерс) - 5:42.00 минути



2. Италия - 5:44.40



3. Полша - 5:44.59



гребане, четворка скул, жени:



1. Великобритания (Лорън Хенри, Хана Скот, Лола Андерсън и Джорджина Брейшоу) - 6:16.31 минути



2. Нидерландия - 6:16.46



3. Германия - 6:19.70



колоездене, БМХ свободен стил, мъже:



1. Хосе Торес Хил (Аржентина) - 94,82 точки



2. Кийрън Райли (Великобритания) - 93,91



3. Антони Жанжан (Франция) - 93,76



колоездене, БМХ свободен стил, жени:



1. Дън Явън (Китай) - 92,50 точки



2. Перис Бенегас (САЩ) - 90,70



3. Наталия Дим (Австралия) - 88,70



кану слалом в бързи води (жени):



1. Джесика Фокс (Австралия) - 101.06



2. Елена Лилик (Германия) - 103.54



3. Иви Лийбфарт (САЩ) - 109.95



ловна стрелба, трап, жени:



1. Адриана Руано Олива (Гватемала) - 45 точки, олимпийски рекорд



2. Силвана Мария Станко (Италия) - 40



3. Пени Смит (Австралия) - 32



джудо, категория до 70 кг, жени:



1. Барбара Матич (Хърватия)



2. Мириам Буткерайт (Германия)



3. Михаела Полерес (Австрия) и Габриела Вилемс (Белгия)



джудо, категория до 90 кг, мъже:



1. Лаша Бекаури (Грузия)



2. Санширо Мурао (Япония)



3. Максим-Гаел Нгаяп Амбу (Франция) и Теодорос Целидис (Гърция)



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9. Ивайло Иванов (България)



спортна гимнастика, многобой, мъже:



1. Шиносуке Ока (Япония) - 86.832 точки



2. Бохън Чжан (Китай) - 86.599



3. Жотън Сяо (Китай) - 86.364



фехтовка, отборно сабя, мъже:



1. Република Корея



2. Унгария



3. Франция



плуване, 100 метра свободен стил, жени:



1. Сара Шострьом (Швеция) - 52.16 секунди



2. Тори Хъск (САЩ) - 52.29



3. Шибон Бернадет Хауи (Хонконг) - 52.33



плуване, 200 метра бътерфлай, мъже:



1. Леон Маршан (Франция) - 1:51.21 минути, олимпийски рекорд



2. Крищоф Милак (Унгария) - 1:51.75



3. Илия Харун (Канада) - 1:52.80



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19. Петър Мицин (България) - 1:57.03



плуване, 1500 метра свободен стил, жени:



1. Кейти Ледецки (САЩ) 15:30.02 минути



2. Анастасия Кирпичникова (Франция) 15:40.35



3. Изабел Гозе (Германия) 15:41.16



плуване, 200 метра бруст, мъже:



1. Леон Маршан (Франция) - 2:05.85 минути, олимпийски рекорд



2. Зак Стъблети-Кук (Австралия)- 2:06.79



3. Каспър Корбо (Нидерландия) - 2:07.90



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9. Любомир Епитропов (България)



плуване, 100 метра свободен стил, мъже:



1. Пан Чжанлъ (Китай) 46.40 секунди, световен рекорд



2. Кайл Чалмър (Австралия) 47.48



3. Давид Попович (Румъния) 47.49