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Спортните новини: Днес (4) | Вчера (4)
Вижте всички медалисти от петия ден на Игрите в Париж
Автор: Георги Куситасев 08:43Коментари (0)71
© Facebook: Paris 2024
Медалисти от петия ден на Олимпийските игри в Париж:

триатлон, жени:

1. Касандра Богран (Франция) - 1:54:55 час

2. Жули Дерон (Швейцария) - 1:55:01

3. Бет Потър (Великобритания) - 1:55:10

триатлон, мъже:

1. Алекс Ий (Великобритания) - 1:43.33 час

2. Хейдън Уалд (Нова Зеландия) - 1:43.39

3. Лео Бержер (Франция) - 1:43.43

скокове във вода от 10-метрова кула, жени:

1. Китай (Чън Юйси, Хунчан Цюан) - 359.10 точки

2. КНДР (Джи-Мин Джо, Ми-Ра Ким) - 315.90

3. Великобритания (Андреа Спендолини Сириекс, Луис Тулсон) - 304.38

гребане, четворка скул, мъже:

1. Нидерландия (Ленарт ван Лироп, Фин Флорайн, Тоне Витен, Кун Метсемакерс) - 5:42.00 минути

2. Италия - 5:44.40

3. Полша - 5:44.59

гребане, четворка скул, жени:

1. Великобритания (Лорън Хенри, Хана Скот, Лола Андерсън и Джорджина Брейшоу) - 6:16.31 минути

2. Нидерландия - 6:16.46

3. Германия - 6:19.70

колоездене, БМХ свободен стил, мъже:

1. Хосе Торес Хил (Аржентина) - 94,82 точки

2. Кийрън Райли (Великобритания) - 93,91

3. Антони Жанжан (Франция) - 93,76

колоездене, БМХ свободен стил, жени:

1. Дън Явън (Китай) - 92,50 точки

2. Перис Бенегас (САЩ) - 90,70

3. Наталия Дим (Австралия) - 88,70

кану слалом в бързи води (жени):

1. Джесика Фокс (Австралия) - 101.06

2. Елена Лилик (Германия) - 103.54

3. Иви Лийбфарт (САЩ) - 109.95

ловна стрелба, трап, жени:

1. Адриана Руано Олива (Гватемала) - 45 точки, олимпийски рекорд

2. Силвана Мария Станко (Италия) - 40

3. Пени Смит (Австралия) - 32

джудо, категория до 70 кг, жени:

1. Барбара Матич (Хърватия)

2. Мириам Буткерайт (Германия)

3. Михаела Полерес (Австрия) и Габриела Вилемс (Белгия)

джудо, категория до 90 кг, мъже:

1. Лаша Бекаури (Грузия)

2. Санширо Мурао (Япония)

3. Максим-Гаел Нгаяп Амбу (Франция) и Теодорос Целидис (Гърция)

- - - - - - - - -

9. Ивайло Иванов (България)

спортна гимнастика, многобой, мъже:

1. Шиносуке Ока (Япония) - 86.832 точки

2. Бохън Чжан (Китай) - 86.599

3. Жотън Сяо (Китай) - 86.364

фехтовка, отборно сабя, мъже:

1. Република Корея

2. Унгария

3. Франция

плуване, 100 метра свободен стил, жени:

1. Сара Шострьом (Швеция) - 52.16 секунди

2. Тори Хъск (САЩ) - 52.29

3. Шибон Бернадет Хауи (Хонконг) - 52.33

плуване, 200 метра бътерфлай, мъже:

1. Леон Маршан (Франция) - 1:51.21 минути, олимпийски рекорд

2. Крищоф Милак (Унгария) - 1:51.75

3. Илия Харун (Канада) - 1:52.80

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19. Петър Мицин (България) - 1:57.03

плуване, 1500 метра свободен стил, жени:

1. Кейти Ледецки (САЩ) 15:30.02 минути

2. Анастасия Кирпичникова (Франция) 15:40.35

3. Изабел Гозе (Германия) 15:41.16

плуване, 200 метра бруст, мъже:

1. Леон Маршан (Франция) - 2:05.85 минути, олимпийски рекорд

2. Зак Стъблети-Кук (Австралия)- 2:06.79

3. Каспър Корбо (Нидерландия) - 2:07.90

- - - - - -

9. Любомир Епитропов (България)

плуване, 100 метра свободен стил, мъже:

1. Пан Чжанлъ (Китай) 46.40 секунди, световен рекорд

2. Кайл Чалмър (Австралия) 47.48

3. Давид Попович (Румъния) 47.49
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