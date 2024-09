Най-голямата звезда на US Open: Коктейл на стойност 10 милиона долара Автор: Екип Ruse24.bg 22:31 Коментари (0) 72 © На Откритото първенство на САЩ, което се провежда в момента в Ню Йорк, един-единствен коктейл ще надмине 10 милиона долара от продажби преди турнирът от Големия шлем по тенис да приключи на 8 септември.



Само продажбите на напитката биха могли да покрият общите парични награди от шампионата както за мъже, така и за жени сингъл – по 3,6 милиона долара тази година.



The Honey Deuce – микс от водка, лимонада и малинов ликьор, плюс характерните топчета от пъпеш – се превърна в голям успех както за Grey Goose, така и за турнира. Това е резултат от стратегическа маркетингова кампания, която избухна заедно с популярността на тениса.



US Open е едно от най-големите спортни събития в света. В деня на откриването, 25 август, рекордните 74 641 фенове влязоха на територията на Куинс - за голямо огорчение на някои от най-големите фенове на събитието, които се търкаха в прекалено препълнени пространства в сравнение с минали години.



Очаква се масовите тълпи да продължат. Американската тенис асоциация има за цел да привлече 1 милион фенове на US Open тази година – най-много в своята 56-годишна история – според Sports Business Journal. Препродажбите на билети са на път да надминат всички предишни събития на US Open.



Това са много хора, които имат възможност да купят популярната, но все скъпа, фирмена напитка на турнира.



Коктейлът пуска своите корени през 2007 г., когато Grey Goose спонсорира своята водка, заедно с US Open - сделка, която бе удължена през 2023 г. за още пет години. Марката се нуждаела от напитка, която да бъде лесна за сервиране предвид натовареното спортно събитие, и е трябвало да има лек и освежаващ вкус за горещите дни.



