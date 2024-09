© US Open Tennis Championships Първата ракета на България Григор Димитров със сигурност ще запази мястото си в "Топ 10" в световната ранглиста и след Откритото първенство на САЩ по тенис при мъжете - US Open.



Припомняме, че 9-ият в света в момента стигна четвъртфинал на последния за годината турнир от Големия шлем, а там отпадна след отказване срещу представителя на домакините Франсис Тиафо.



Димитров ще добави 310 точки към своя актив, защото имаше да защитава 90 от миналия сезон. Така той ще събере 3910 точки и със сигурност няма да излезе извън "Топ 10".



Той може да бъде изместен от тази си позиция само от американеца Тейлър Фриц, ако световният номер 12 победи Тиафо и стигне мача за трофея.



Тогава Фриц би имал 4040 точки, a Григор би станал номер 10.



Останалите играчи в турнира няма как да минат пред Григор, дори и да стигнат до дебютна титла от Шлема (освен Синер, който е номер 1 в света). Тиафо може да събере максимум 3760 точки, ако вдигне у дома най-големия трофей в кариерата си.



Младият англичанин Джак Дрейпър, който ще има тежката задача да се изправи в първия полуфинал срещу световния номер 1 Яник Синер от Италия, би събрал 3515 точки, ако стане шампион на US Open.