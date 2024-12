© Wide World of Sports Българската звезда в тениса Григор Димитров е подписал договор с германския бранд "Adidas" за период от 5 години, съобщават колегите от "Тенискафе".



Контрактът е за маратонки като той започва да тече днес - на 30-и декември.



В срещата си с германеца Яник Ханфман на състезанието в Бризбън днес Димитров бе с червен Defending champ in the house 🏠



Girgor Dimitrov starts his title defence in Brisbane 🤯



Stream live: https://t.co/hOHmv2wMlX' pic.twitter.com/9lZZtGWT19 — Tennis TV (@TennisTV) December 30, 2024 и маратонки на бранда "Херцогенаурах".



За екипировката на родната звезда в този спорт се грижат французите от "Lacoste" от 2023-а година.