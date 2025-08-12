Брат на легенда в борбата започва похода си към славна кариера от...България

© United World Wrestling Легендата Гено Петриашвили започна с големите успехи в славната си кариера точно от България. Актуалният олимпийски първенец при най-тежките на свободния стил спечели световната титла на Мондиала у нас за състезатели под 20 години през 2013-а година. Тогава той бе на 19, а сега е на цели 31 години.



12-години по-късно грузинецът притежава пълен комплект медали от Олимпийски игри (злато, сребро и бронз), както и три световни и две европейски титли. Той има и още цели 13 други отличия от планетарни и континентални шампионати за мъже, както и множество други отличия.



Тази неделя в Самоков, България, ще се проведе отново Световно първенство под 20 години по борба, на което ще видим Константин Петриашвили, който е по-малкият брат на Гено.



18-годишният борец се състезава при 97-килограмовите на свободния стил, а през тази година стана еврошампион до 20-годишни. През миналата той триумфира при най-тежките на Мондиала за кадети, състоял се в Йордания.



Дали няма да видим старт на още една славна кариера в борбата, предстои да разберем!



Световното първенство U20 ще се проведе между 17-и и 24-и август в Самоков.