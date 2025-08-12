Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (3)
Брат на легенда в борбата започва похода си към славна кариера от...България
Автор: Георги Куситасев 18:58Коментари (0)67
© United World Wrestling
Легендата Гено Петриашвили започна с големите успехи в славната си кариера точно от България. Актуалният олимпийски първенец при най-тежките на свободния стил спечели световната титла на Мондиала у нас за състезатели под 20 години през 2013-а година. Тогава той бе на 19, а сега е на цели 31 години. 

12-години по-късно грузинецът притежава пълен комплект медали от Олимпийски игри (злато, сребро и бронз), както и три световни и две европейски титли. Той има и още цели 13 други отличия от планетарни и континентални шампионати за мъже, както и множество други отличия. 

Тази неделя в Самоков, България, ще се проведе отново Световно първенство под 20 години по борба, на което ще видим Константин Петриашвили, който е по-малкият брат на Гено. 

18-годишният борец се състезава при 97-килограмовите на свободния стил, а през тази година стана еврошампион до 20-годишни. През миналата той триумфира при най-тежките на Мондиала за кадети, състоял се в Йордания. 

Дали няма да видим старт на още една славна кариера в борбата, предстои да разберем!

Световното първенство U20 ще се проведе между 17-и и 24-и август в Самоков.
Още по темата: общо новини по темата: 220
12.08.2025
12.08.2025
11.08.2025
05.08.2025
04.08.2025
02.08.2025
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Голям скандал: Битката Кобрата - Хънтър официално пропадна, Дон Кинг заплашва със съд
 Русев продължава със силното представяне в Световната федерация по кеч
 Братовчедът на Григор Димитров остава сред най-добрите 4 в света
 За поредна седмица Иван Иванов е на върха на света в юношеския тенис
 Битката на Кубрат Пулев с Майкъл Хънтър на път да пропадне
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: