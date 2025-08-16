Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (2)
Щутгарт и Байерн откриват сезона със Суперкупата на страната
Автор: Александър Антонов 11:22Коментари (0)60
© X: FC Bayern Brasileiro
Щутгарт посреща Байерн Мюнхен във финала за Суперкупата на Германия. С финала за отличието се открива новият сезон в страната. Двубоят ще е довечера от 21:30 часа българско време на стадион "MHPArena".

"Швабите" триумфираха с Купата през пролетта в зрелищен финал срещу Арминия Билефелд, завършил 4:2 на "Олимпиящадион" в Берлин. В същото време отборът завърши 9-и в Бундеслигата с 50 точки. Днес Щутгарт ще е без Дан-Аксел Загаду, който е с контузия в коляното, а под въпрос са Александър Нюбел и Кристофър Оливие.

Байерн си върна титлата от Байер Леверкузен през май. Въпреки това съставът бе напуснал от Матис Тел, Лирой Сане, Жоао Палиня, Адам Азну, Кингсли Коман, Ерик Дайър, Брайън Сарагоса и легендата Томас Мюлер. В обратна посока на "Алианц Арена" пристигнаха Луис Диас, Том Бишоф, Йонатан Та и Ленарт Карл. Алфонсо Дейвис, Джамал Мусиала и Хироки Ито продължават лечение на контузии, а под въпрос до последно ще са Серж Гнабри и Пол Ванер.

Миналият сезон Байерн надделя два пъти срещу Щутгарт - 4:0 в Мюнхен през октомври и 3:1 като гост на 28 февруари.

Palmsbet дава 5.50 шанс за домакините, 4.75 за реми и 1.52 за Байерн. Bethub.bg оценява успеха на Щутгарт като 6.00, а равенството е 5.25, а двойката се котира при 1.53.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Иван Иванов разкри кой бивш Топ 5 играч е побеждавал пред погледа на легенда
 БФС пуснаха програмата за следващите два кръга в Първа лига
 Шампионът от юношеския Уимбълдън Иван Иванов: Има шанс Рафаел Надал да ми стане треньор
 ПСЖ взе първа Суперкупа на Европа след драма срещу Тотнъм
 Ференцварош отстрани Лудогорец от Шампионска лига
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: