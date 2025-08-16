Щутгарт и Байерн откриват сезона със Суперкупата на страната

© X: FC Bayern Brasileiro Щутгарт посреща Байерн Мюнхен във финала за Суперкупата на Германия. С финала за отличието се открива новият сезон в страната. Двубоят ще е довечера от 21:30 часа българско време на стадион "MHPArena".



"Швабите" триумфираха с Купата през пролетта в зрелищен финал срещу Арминия Билефелд, завършил 4:2 на "Олимпиящадион" в Берлин. В същото време отборът завърши 9-и в Бундеслигата с 50 точки. Днес Щутгарт ще е без Дан-Аксел Загаду, който е с контузия в коляното, а под въпрос са Александър Нюбел и Кристофър Оливие.



Байерн си върна титлата от Байер Леверкузен през май. Въпреки това съставът бе напуснал от Матис Тел, Лирой Сане, Жоао Палиня, Адам Азну, Кингсли Коман, Ерик Дайър, Брайън Сарагоса и легендата Томас Мюлер. В обратна посока на "Алианц Арена" пристигнаха Луис Диас, Том Бишоф, Йонатан Та и Ленарт Карл. Алфонсо Дейвис, Джамал Мусиала и Хироки Ито продължават лечение на контузии, а под въпрос до последно ще са Серж Гнабри и Пол Ванер.



Миналият сезон Байерн надделя два пъти срещу Щутгарт - 4:0 в Мюнхен през октомври и 3:1 като гост на 28 февруари.



Palmsbet дава 5.50 шанс за домакините, 4.75 за реми и 1.52 за Байерн. Bethub.bg оценява успеха на Щутгарт като 6.00, а равенството е 5.25, а двойката се котира при 1.53.