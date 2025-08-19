Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (1)
Льохата: Пътят за Никола Стоянов към мач с Боби Велев минава през мен!
Автор: Георги Куситасев 22:29Коментари (0)47
© Неформално с Георги Петков
"Ако Никола Стоянов иска да се бие с Борислав Велев, първо ще трябва да премине през мен!".

Това сподели Олексий Ширяев, който беше гост в "Неформално с Георги Петков".

Украинският боксьор, който стана шампион на България съвсем скоро, за пореден път предизвика състезателя на Revolution Boxing Promotion.

"Оставам с впечатлението, че той ме избягва. Сякаш не обръща внимание на моите думи. А с треньора ни Владислав Георгиев вече говорихме, че искаме такава среща. Никола настоява за мач с Рой, но това няма как да се случи толкова лесно. Има си стъпки, които трябва да бъдат извървяни преди това", коментира още Льоха, както го наричат в "Левски".

"В този клуб сме едно голямо семейство. За мен е много ценно да провеждам спаринги с боксьори като Рой, Ясен, Владимир Георгиев... Както и за тях, когато аз се включвам в тяхната подготовка. Вече съм и помощник-треньор в клуба,
което е страхотно за мен.

Бате Влади е пич и чудесен треньор! Президентът ни също е много качествен човек, на когото наистина му пука за нас и за случващото се в залата.

Не беше лесно, когато трябваше да пътувам по два часа от Лозен за тренировка, но и през това минах", споделя Ширяев, който продължава да очаква личната си карта, за да може да защитава флага на България на международната боксова сцена.

"Майка ми и баща ми са в Украйна... Нашият град е на границата между двете страни. Там може да бъдеш военизиран както за едната, така и за другата... Разбира се, че най-важното е цялата тази лудост да приключи и всичко да се върне към нормалното. Дано се случи така", пожела Олексий.

Вижте целия ни разговор с него, в който той сподели за първи път подробности за личния си живот, инженерното си образование, страстта си към моторите, за своята професия и професионални стремежи!
Още по темата: общо новини по темата: 221
12.08.2025
12.08.2025
12.08.2025
11.08.2025
05.08.2025
04.08.2025
предишна страница [ 1/37 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Реал на Алонсо стартира новия сезон с домакинство
 Добруджа ще домакинства на Ботев Враца на своя стадион
 България финишира четвърта на Световното по волейбол U21
 Мъри и Гьозтепе стартират сезона срещу Моуриньо и Фенербахче
 Щутгарт и Байерн откриват сезона със Суперкупата на страната
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: