Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (2)
Пуснаха допълнителни билети за България - Испания
Автор: Александър Антонов 09:20Коментари (0)26
© Facebook: Team Bulgaria
Испанската кралска футболна федерация и Българският футболен съюз са се разбрали да бъде намалена буферната зона между сектора за гостуващите привърженици и домакинските при световната квалификация между България и Испания на 4 септември.

БФС оповести, че по този начин се отпускат допълнителни 500 билета за Сектор "А" на Националния стадион "Васил Левски". До 8 август продадените пропуски бяха 20 хиляди, а вече са над 35 000.

България е в квалификационна група "Е" с еврошампиона Испания, Турция и Грузия. Двубоят на 4 септември ще е от 21:45 часа. Малко по-рано същата вечер в 19:00 наше време грузинците ще посрещнат турците.
Още по темата: общо новини по темата: 162
07.08.2025
04.08.2025
10.07.2025
20.05.2025
28.03.2025
28.03.2025
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 18 футболисти задминаха цената от 100 милиона евро! Един чупи рекорда с над 200 милиона, а фаворитът за Златна топка не е сред тях
 Льохата: Пътят за Никола Стоянов към мач с Боби Велев минава през мен!
 Реал на Алонсо стартира новия сезон с домакинство
 Добруджа ще домакинства на Ботев Враца на своя стадион
 България финишира четвърта на Световното по волейбол U21
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: