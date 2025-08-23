Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса

© Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса, според оценки, публикувани в петък от Forbes.



Смята се, че швейцарската звезда, която се оттегли от спорта през 2022 г., сега има нетно състояние от 1,1 милиарда долара, увеличено с миноритарния му дял в швейцарската марка за обувки и облекло On. След като е събрал около 1 милиард долара от извънкортови начинания по време на игралната си кариера, Федерер е най-високоплатеният играч в тениса в продължение на 16 поредни години, въпреки че печели по-малко от наградни фондове от съперниците си Новак Джокович и Рафаел Надал.



През 2020 г. той е спечелил 106,3 милиона долара преди данъци, повече от всеки друг спортист в света, съобщи CNN.



Федерер става вторият милиардер в тениса, след румънския играч Йон Циряк, който спечели Откритото първенство на Франция по двойки през 1970 г. и започна да инвестира след падането на комунизма.



В списъка са още баскетболните звезди Майкъл Джордан, Меджик Джонсън и ЛеБрон Джеймс, както и шестият играч на Милуоки Бъкс Джуниър Бриджман. Тайгър Уудс допълва списъка и се присъединява към Джеймс като единствените играчи, станали милиардери, докато все още се състезават в своите спортове.



В петък списание Forbes обяви Карлос Алкарас за най-високоплатения активен тенисист през последните 12 месеца за втора поредна година, като е спечелил 48,3 милиона долара. Само Федерер, Джокович и Наоми Осака са печелили повече за една година.



Яник Синер, който е номер 1 в света за мъже и чието разрастващо се съперничество с Алкарас все повече оформя спорта, е втори в списъка. Той е спечелил 47,3 милиона долара, почти двойно повече от 26,6 милиона долара, които е спечелил през предходните 12 месеца.



Италианецът е спечелил 20,3 милиона долара директно от тенис тази година - третата най-висока сума, откакто Forbes води статистика, и значително повече от Алкарас. Само Джокович, в класациите на Forbes за 2016 и 2019 г., е печелил повече директно от спорта за една година.



Коко Гауф се класира на трето място в тазгодишния списък, като е спечелила 37,2 милиона долара – повече от всяка друга спортистка през последните 12 месеца. Нейното класиране означава, че – за първи път от Федерер, Мария Шарапова и Надал през 2010 г. – всеки от челната тройка е под 30 години.



Общо 10-те най-високоплатени лица са спечелили общо 285 милиона долара, което е с 16% повече от миналата година, но все пак значително по-малко от рекордните 343 милиона долара през 2020 г.