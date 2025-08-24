Новини
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (2)
Цанко Цанков с ново изключително постижение в плуването
Автор: Георги Куситасев 15:35Коментари (0)26
© Iliev Sport Agency
Българският плувец Цанко Цанков направи постижение за 24 часово индивидуално, непрекъснато плуване в река Дунав без неопрен и помощни средства. Той финишира в Оряхово, където беше посрещнат от развълнувана публика. 24 часа, тридесет минути и осем секунди е постижението, което постигна Цанков. Съдия Велислав Цеков – председател на съдийската комисия на Българската федерация по плувни спортове, обяви, че постижението е успешно. 

Мениджърът на Цанков - Николай Илиев, каза, че през нощта е имало няколко кризисни моменти, свързани със стесняването на река Дунав. Почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия. Все още не е възстановен от плуването в Северна Ирландия и вчера малко след Видин започнаха първите признаци на хипотермия. Почти 19 часа той плуваше с хипотермия, допълни Илиев. 

Цанков коментира, че се чувства щастлив. "Имах тежки кризи на преумора, в тези трудни моменти си представям, че съм в родния си град и се разхождам със семейството си“, добави той. 

Настоящата 2025-а година е една от успешните за Цанков. Той спечели златния медал през февруари на Световна купа по зимно плуване в ледени води в Гдиня, Полша. Българинът финишира първи в най-тежката дисциплина 1000 метра свободен стил с време 12:42:50 минути.
