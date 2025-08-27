Новини
Спортните новини: Днес (1) | Вчера (5)
Кошмар! България завърши без победа Световното по волейбол
Автор: Георги Куситасев 17:37Коментари (0)64
© БФ Волейбол
Националният отбор на България напусна Световното първенство за жени с трета загуба от три срещи!

След като отстъпихме на Канада и Турция, днес паднахме и от непретенциозния тим на  Испания с 1:3 (22:25, 14:25, 25:22, 18:25).

Туркините логично спечелиха групата, след като победиха канадките с 3:0. Двата отбора продължиха на осминафиналите. България и Испания напускат Тайланд.

Разочарованието от първите два мача беше обзело отбора, воден от Антонина Зетова. В началото на първия гейм успявахме да сме равностойни на Испания. Пробивът на съперника дойде при 17:15. Успяхме да го неутрализираме с равенство, но вместо ние да поведем, допуснахме 17:21. Тогава вярата ни, че ще спечелим частта приключи и паднахме с 22:25.

Вторият гейм беше много лош за България. Испанките ни дръпнаха с 12:4 и твърде рано предрешиха изхода му. Още една дълга серия доведе резултата до 19:9. Накрая Испания затвърди успеха си с 25:14.

В третия гейм най-накрая България показа какво може наистина. Започна голяма битка, в която Мирослава Паскова беше над всички. Първо испанките поведоха с 15:12, но ние им отвърнахме с пет поредни точки. Последното равенство беше при 22:22. След това три поредни български точки, завършени с ас на Нася Димитрова донесоха нашия успех.

Вместо да надградим върху него, ние се сринахме в четвъртата част. Рано поведохме, за да започнем да отстъпваме инициативата на Испания. Четири пъти съперникът направи серии от по три поредни точки, което му донесе и успех – 25:18.

България си тръгва като последен в групата с два спечелени гейма – по един срещу Испания и Канада.






