Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (3)
България атакува Световното по волейбол с 10 дебютанти
Автор: Георги Куситасев 21:24Коментари (0)0
© БФ Волейбол
Българският национален отбор по волейбол ще бъде с 10 дебютанти на Световното първенство за мъже, което предстои от 12-и до 28-и септември във Филипините. 

От състава, който взе участие на последния мондиал в Полша през 2022 г., отново ще видим капитана Алекс Грозданов, Мартин Атанасов, Александър Николов и Аспарух Аспарухов.

Кои са новите имена в отбора?

Дебют в състава ще направят разпределителите Симеон Николов и Стоил Палев.

Диагоналът Венислав Антов също ще изиграе първото си световно първенство с мъжкия национален отбор.

В тази група попадат и посрещачите Георги Татаров и Руси Желев.

От централните блокировачи единствено Алекс Грозданов има участие на предишен Мондиал. За Борис Начев, Илия Петков и Преслав Петков това ще бъдат първи мачове на световно първенство.

Дамян Колев и Димитър Добрев ще имат отговорната задача да водят посрещането и да дадат най-доброто от себе си в защита.

Състав на България по постове:

Разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев

Диагонали: Венислав Антов, Александър Николов

Посрещачи: Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Мартин Атанасов, Руси Желев

Централни блокировачи: Алекс Грозданов (к), Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков

Либера: Дамян Колев и Димитър Добрев
Още по темата: общо новини по темата: 212
14.10.2022
27.09.2022
13.09.2022
10.09.2022
28.08.2022
26.08.2022
предишна страница [ 1/36 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Син на легенда във Формула 1 дебютира на Монца с Никола Цолов
 Лионел Меси обяви голямата новина
 Спряха правата на известен наш тенисист
 Разбиха мита, че всичко е пари във футбола днес
 Подобрилата рекорда на Стефка Костадинова загуби Диамантената лига
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: