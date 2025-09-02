Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (4)
Енгибар Енгибаров: Работим перфектно съвместно с Община Добрич и имаме големи общи планове
Автор: Бойко Серафимов 22:59Коментари (0)55
© facebook/spartak1918official
Спортно-техническият директор на ПФК Добруджа Енгибар Енгибаров даде специално интервю за Радио Фокус и предаването "Спортът на Фокус“.

В него той обяви, че клубът привлича 22-годишният централен нападател Аарон Апия с цел подсилване на атаката.

Бившият защитник оповести, че ПФК Добруджа работи отлично съвместно с Община Добрич и двете страни имат големи планове, свързани с подобряване на инфраструктурата на стадион“Дружба“, като подчерта, че теренът на стадиона е в перфектно състояние и се поддържа на ниво от професионалисти в своята област.

Енгибаров допълни, че се надява в недалечно бъдеще школата на Добруджа да стане по-продуктивна и да вади таланти за първия отбор.

Спортният шеф се обърна към феновете на тима и ги призова да посещават още по-често мачовете на любимия отбор, които вече се играят у дома.

Енгибаров обърна внимание на добрия микроклимат в съблекалнята, но и даде да се разбере, че два червени картона за 7 мача са твърде много и е добре да се обърне внимание на представянето на играчите в този аспект.

Бившият бранител добави, че двамата с наставника Атанас Атанасов се разбират чудесно и се допълват взаимно в ежедневната работа, всеки в своя ресор.

Енгибаров пожела бързо възстановяване на защитника Здравко Серафимов, на когото предстои операция в Барселона.

Спортният директор не пропусна да изтъкне огромната роля, която има президентът Сергей Серафимов за възраждане на футбола в региона и изрази надежда, че добрите дни за Добруджа тепърва предстоят.
Още по темата: общо новини по темата: 14
26.08.2025
24.08.2025
18.08.2025
15.08.2025
06.08.2025
22.07.2025
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Братовчедът на Григор Димитров продължава да мачка на US Open
 Ивелин Попов обяви как ще завърши България-Испания
 Григор Димитров шокира с нова визия
 Уникален Русев с победа насред 30 000 в Париж в кеча!
 Григор Димитров е в България
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: