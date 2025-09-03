Христо Стоичков: На Испания няма да им е толкова лесно, колкото си мислят Автор: Георги Куситасев 21:54 Коментари (0) 71 © Фокус Легендата на българския и световен футбол Христо Стоичков, бе гост на благотворителната фиеста "Заедно за децата", която се провежда на 2-и и 3-и септември на стадион "Юнак" в столицата от 17:00 до 23:00 часа, видя репортер на "Фокус".



Събитието е съвместна инициатива на Български спортен тотализатор и фондация “Слънчеви деца 2024", а целта е набиране на средства за изграждане на детски център, в който слънчевите деца да се чувстват приети, разбрани, както и за други подобни благотворителни каузи.



Носителят на най-ценния индивидуален приз във футбола "Златна топка" се снима и раздаде автографи на над 250 деца.



Камата обяви, че очаква наследниците му в националния отбор да дадат всичко от себе си в утрешната Световна квалификация с Испания, въпреки безспорната класа на гостите.



Мачът е на 4-и септември от 21:45 часа на националния стадион "Васил Левски".



"Изживявал съм страхотни моменти на този стадион! Това го искам – 40 хиляди, които ще дойдат утре, да са там заради България. Да подкрепят нашите деца, а не да подкрепят чужди отбори. Когато те подкрепят, винаги футболистът дава малко повече от себе си – друга е настройката.



Но знаем срещу какъв отбор играем. Испания има изключителен състав. Действително те са млади футболисти, но с голям опит в Ла лига, някои от тях са и европейски шампиони. Така че хората, които дойдат, ще бъде един плюс. Знаем, че ще бъде много трудно, но и в трудните моменти нещо сме изкарвали от самите себе си, за да направим малко по-труден мача за Испания. И все пак са 11 на 11", започна Стоичков.



"Процесите са много дълги. Когато аз бях треньор, каквото са тренирали през седмицата, това ще покажат и по време на мача. Каквото можем да променим, ще го променим в хода на игра. Когато си концентриран, когато изпълниш указанията на треньора и всеки помага на другия, тогава е най-лесното. Аз мисля, че Илиан Илиев (б.а – националният селекционер на България) ще изкара най-доброто, което имаме – и от тука, и от Европа. За жалост, не са в такива силни клубове, във водещи клубове. Но в крайна сметка имат малко предимство да играят сряда – събота, а ритъмът е по-силен. И да се надяваме, че тези, които ще излязат на терена, от първата до последната минута ще дадат всичко от себе си. Може да спечелят, може и да загубят, но нека да си оставят сърцето за зрителите, които дойдат", сподели още Камата.



Попитан ако той е треньор, какво би казал на сегашния отбор на България, легендарният номер 8 отговори:



"Първо да защитим герба на България, да си защитим личното достойнство като футболисти и да подкрепим с играта, да дадем увереност. Така сме били ние, така продължава и след нас. Кой каквото може да даде от себе си и да не се плаши, че срещу нас е Испания. И мисля, че на Испания няма да им е толкова лесно, колкото си мислят. Аз винаги съм вярвал, независимо в какъв момент се намираме. Така беше и в моето време – 1988, 1990, 1992. И тогава дойде мачът във Франция – повярвахме си, че можем. Успяхме и вече всичко се подреди".



"Аз лично никога не съм свивал байряка. Когато свиеш байрякa, герба го криеш. По-добре гербът да бъде отворен и каквото сабя покаже", завърши Стоичков. Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.

