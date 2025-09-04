Спортният директор на Добруджа: Тепърва ще печелим точки там, където никой не очаква

© fakti.bg Спортно-техническия директор на ПФК "Добруджа“ Енгибар Енгибаров в специално интервю за предаването "Спортът на фокус“ по Радио "Фокус“.



Здравейте и добре дошли в нашия ефир.



Здравейте.



Г-н Енгибаров, благодаря ви за това включване. Как е Здравко Серафимов? Кога престои операцията и какво да очакваме като срокове възстановяване, като? Как е чисто менталното състояние на момчето, защото това е една много тежка контузия – предна кръстна връзка и менискус?



Да, по принцип доста неприятна контузия. За съжаление е един от основните ни играчи. Но въпреки всичко, аз смятам, че е той е млад и ще се възстанови по най-бързия начин. Скъсана предна кръстна връзка и менискус. Той вече е в Барселона, там ще бъде прегледан пак обстойно и предстои операция веднага. Надявам се до края на седмицата да му направят операция и първият етап от лечението да премине там. И вече докторите ще кажат колко време ще продължат възстановяването.



За кое коляно говорим – ляво или дясно?



За дясно коляно.



Пожелаваме му късмет, успех, вяра и здрава мисъл, за да преодолее този труден процес, през който преминаха и Марк-Андре тер Стеген, и Родри, и Дани Карвахал и кой ли още не. Сега да погледнем към "Добруджа“. Г-н Енгибаров, седем кръга от началото на сезона, 12-то място с 6 точки, 2 победи – срещу "Славия“ и срещу ЦСКА 1948 у дома. Какво показва вашият анализ и на ръководството за тези изминали седем срещи?



За съжаление, взехме точки от доста силни противници, а от нашите преки конкуренти не можахме да вземем това, което ни трябваше. Но като цяло треньорският щаб, и ние сме се извадили поука и мисля, че ще вземем мерки по най-бързия начин. Отборът трябва да се вдигне. Естествено, че предстоят още доста мачове и тепърва първенството се развива.



Кое ви притеснява най-много като игра? Аз наблюдавах на живо срещата със "Септември“ в София. На моменти сякаш отборът играе много добре, в други като че ли тотално липсват идеи вътре на терена.



Има доста нови футболисти, отборът трябва да се стикова, така че нормално е да има такива колебания в играта. Но мисля, че тази пауза идва точно навреме, тъй като треньорският щаб ще може да работят. Ще имаме и една контрола сега в събота със "Спартак“ (Варна), където старши треньорът ще може да изпробва и други варианти, да обърне внимание и на други футболисти, така че тази пауза идва в точния момент.



Наставникът Атанасов спомена, че основен негов принцип е смирението и упоритата работа в тренировките. Смирението обаче понякога не бива да води до униние. След тези три поредни поражения – как виждате вътре момчетата в съблекалнята, какво разчитате по лицата им?



Естествено, че никой не е доволен, както президентът, така и старши треньорът, и ръководството, и самите футболисти не са доволни от създалата се ситуация. Мисля, че в следващите мачове трябва да покажат този дух и характер, който показаха в първите мачове. Мисля, че тепърва може да вземе точки там, където никой не очаква.



Има няколко дни до края трансферния прозорец в България. Пече ли се ново попълнение в "Добруджа“ или сте приключили със селекцията?



Не, не сме приключили селекцията, вече подписахме с централния нападател Аарон Апия, който идва от швейцарския Йънг Бойс.



Докъде сте с поставянето на изкуствено осветление на стадион "Дружба", девет дни след първия домакински мач на тима срещу "Ботев“ (Враца)?



По принцип аз специално за тези технически процеси не мога да дам конкретен отговор, тъй като отборът тренира на базата в Оброчище и нямам ясно виждане за нещата. Но предполагам, че там лично се е ангажирал кметът на града и нещата се контролират. Мисля, че по най-бързия начин ще станат нещата.



Освен това, че Министерството на спорта отпусна 2,2 милиона, за да се възроди стадионът в Добрич, което е чудесно, според Вас предвижда ли се подмяна на настилката покрай терена, защото от телевизионното излъчване ми се видя доста неподдържана, меко казано, или тези целеви пари са само и единствено за лампи и за изкуствено осветление?



По принцип да, парите, които са отпуснати, са единствено и само за осветлението. Тревната настилка на самия стадион беше подменена с лични средства от президента на клуба Сергей Серафимов, но специално за тези допълнителните, където е тревното покритие около стадиона, вече мисля, че в по-нататъшен етап ще се направи.



Какво е състоянието на тревното покритие?



В момента теренът е в добро състояние. Бих казал, че е един от добрите в България. Сами виждате, някои отбори, примерно като "Арда“, са сполетяни от доста неприятни болести по тревата. При нас няма такова нещо, така че теренът на този етап е в перфектно състояние и го поддържаме много добре.



По-различно ли е да домакинствате в Добрич, пред собствена публика и какви са инициативите, които предприемате за увеличението на фенската база? Защото видяхме пълен стадион в първия домакински мач срещу "Ботев“ (Враца).



При всички положения домакинството в Добрич си оказва влияние, тъй като знаете, че футболът е за феновете и за хората. Мисля, че още първия мач стана един малък празник за града и естествено, факторът домакинство оказва влияние при всички положения и се надяваме с всеки мач да има още по-голяма посещаемост.



Г-н Енгибаров, сега ви предстои тежко гостуване на "Черно море“ във Варна, а след това имате домакинство на "Локомотив“ (София). Това ли са мачовете, които биха определили съдбата на треньора Атанасов при евентуално лошо развитие.



Не, не бих казал. На този етап въобще не стои на дневен ред. При всички положения познаваме отбора на "Черно море“ много добре. Те са един добре балансиран отбор. "Локомотив“ (София) също така взеха доста нови играчи, но като цяло, мисля, че и в двата мача имаме нашите шансове. Вече всичко е в нашите ръце.



Съжалявате ли за някой играч, когото не успяхте да вземете през лятото?



Да, естествено, че имаше и такива футболисти, които предпочетоха други клубове с по-голяма история във футбола, така да кажем.



А как работите за развитието на юношеската академия и местните таланти?



По принцип с школата сме в много добри отношения. Там изцяло се доверяваме на Венци Желев. Делегирали сме му права за академията и той изцяло се занимава с школата. По всякакъв начин се стараят да развият футболистите, тъй като една от големите слабости на нашия тим е може би, че нямаме юноши. Но може би следващите години, като се работи стабилно в школата, ще може да подават футболисти към.



Г-н, Енгибаров, забелязваме, че работите много успешно с кметството на Община Добрич. Има ли още какво да се желае? Какво би ви се искало да ви помагат, освен със стадиона и всички административни неща?



На този етап имаме много добро взаимодействие и работим съвместно много добре, така че мисля, че трябва да продължаваме и занапред да работим така добре, тъй като има доста неща, които трябва да се направят инфраструктурно. Но мисля, че поетапно ще станат нещата. При добра воля, каквато показват досега от Община Добрич и от наша страна, мисля, че нещата ще се получат във времето.



Връщам ви обратно към първия отбор. Седем мача дотук в А група, два червени картона – много или малко са според вас?



По принцип не са малко, тъй като все пак два червени картона са доста за седем кръга, но това е стечението на обстоятелствата. Мисля, че доста емоционално някои играчи подходиха в дадени ситуации, но това е нормално, има го във футбола. Мисля, че футболистите са си извадили изводите, че не трябва да се получава по този начин.



Вие сте играл в големи отбори, в ЦСКА. Как успявате и като треньорско ръководство, и вие като шеф, да обедините микроклимата вътре в отбора? Защото имате чужденци, имате български момчета, които не са от Добрич и региона, и местните играчи – доста трудна сплав. Как я управлявате?



Засега може би това е показателн. Още в първите мачове се видя, че има доста добър колектив в отбора, което е показателно от резултатите, тъй като сами знаете, че ако няма един добър колектив в отбора, трудно се получават резултати. Засега нещата се получават и на този етап мисля, че много добре, тъй като има някаква приемственост между футболистите, които останаха в отбора, и новите футболистите, които взехме, чужденците – приемат се добре от футболистите и на този етап нещата са добре като микроклимат в отбора.



Как се случва селекцията в отбора? Имате ли скаутско звено или пък треньорът има сериозна роля в избора на футболисти, или пък вие, може би?



По принцип заедно работим. Треньорът – и той. Нямаме скаутско звено, изцяло треньорският щаб, заедно с мен, работим на този етап. Още не сме достигнали нивото на ЦСКА или на "Лудогорец“ да имаме скаутско звено. Но се надявам и това да стане.



Аз ви го пожелавам! И на финала – вашето обръщение към феновете на футбола в Добрич?



Да продължават да подкрепят отбора, да вярват в момчетата, да присъстват на всеки един мач и да подкрепят тима с душа и сърце.







Бойко СЕРАФИМОВ