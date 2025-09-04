Новини
Спортните новини: Днес (0) | Вчера (8)
Фантастично! Двама българи на полуфинал на US Open!
Автор: Георги Куситасев 23:27 / 04.09.2025Коментари (0)68
© FB: Davis Cup
Световният номер 1 в юношеския тенис Иван Иванов се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ (US Open) при подрастващите след труден успех с 2:1 сета (6:4, 0:6, 7:6(10:3)) над 8-ия поставен Макс Шьонхаус от Германия. 

Двубоят продължи 2 часа и 6 минути. 

16-годишният мегаталант, който тренира в школата на Рафаел Надал в Майорка, спечели първата част, а във втората падна на 0, за да допусне първи сет пасив в надпреварата. 

В третата Иванов поведе с ранен пробив, който бе върнат от Шьонхаус, но в шампионския тайбрек постигна убедителен успех с 10:3 точки. 

Това бе втори успех на Иванов над този съперник. Двамата си размениха победи на полуфиналите на тазгодишните "Ролан Гарос" и "Уимбълдън". 

В битката за големия финал варненецът Иван Иванов ще играе с изненадата в турнира Зангар Нурланули от Казахстан. 

Малко преди Иванов за полуфиналите се класира и Александър Василев. Братовчедът на Григор Димитров надигра представител на домакините, за да стигне до втори пореден полуфинал на турнир от Големия шлем при подрастващите. 

18-годишният Василев ще играе за класиране на големия финал с Луис Гуто Мигел (Бразилия). 

Така България има двама полуфиналисти на турнир от Големия шлем за втори път през тази година след юношеския "Уимбълдън". Там титлата спечели Иван Иванов, а Василев бе много близо до финал, но допусна обрат на полуфиналите. 

Мечтата за български финал на Мейджър турнир все още е жива!
 Феноменален! Братовчедът на Григор Димитров на полуфинал на US Open
 Великата Валя Балканска накара цяла България, Ламин Ямал и Испания да настръхнат
 Пореден рекорд на Новак Джокович в тениса!
 Спортният директор на Добруджа: Тепърва ще печелим точки там, където никой не очаква
 Радослав Росенов повежда българите на Световното по бокс
