Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (8)
Луис де ла Фуенте на въпрос на "Фокус": Дойдохме да вземем нашето
Автор: Александър Антонов 07:49Коментари (0)69
© Фокус
Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте беше много доволен след силния старт и победата над България в световна квалификация, провела се на препълнения национален стадион "Васил Левски" в столицата. 

На пресконференцията след мача специалистът отговори на само един въпрос, зададен от българска медия и това бе "Фокус":

Дали успяхте да изпълните тактическия си план и с какво ви изненада съперникът през второто полувреме? 

"Дойдохме да вземем нашето, да извлечеме най-доброто от този двубой. Изглеждаше сякаш второто полувреме бяхме малко по-мудни, но това бе следствие на това, което направихме през първата част и начинът, по който реализира
хме головете", заяви специалистът. 

"Никога не е лесно. Беше по-лесно, защото може би започнахме силно с ранен гол. Отборът беше концентриран. Успяхме да вкараме веднага още един гол, реализирахме три гола до почивката. Показахме едно високо ниво още преди почивката, задържахме го и през втората част, така че съм доволен“.

"Първият гол отвори вратата към победата, започнахме добре, имахме и други положения. Във футбола трябва да работиш и да си постоянен, за да печелиш. Не спряхме да атакуваме. Поздравявам футболистите, трябва да работим и да продължаваме да работим“.

"Фантастично беше на трибуните, истински празник. България е добър отбор, видях се с някои приятели, атмосферата беше уникална, ще ми остане прекрасен спомен“, коментира още Де ла Фуенте.
Още по темата: общо новини по темата: 7
04.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
28.08.2025
09.06.2025
07.06.2025
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Илиан Илиев на въпрос на "Фокус": Искахме да излезем с чест от двубоя
 България загуби от Испания за първи път като домакин!
 Фантастично! Двама българи на полуфинал на US Open!
 Феноменален! Братовчедът на Григор Димитров на полуфинал на US Open
 Великата Валя Балканска накара цяла България, Ламин Ямал и Испания да настръхнат
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: