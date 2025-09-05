Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (8)
Илиан Илиев на въпрос на "Фокус": Искахме да излезем с чест от двубоя
Автор: Александър Антонов 07:51Коментари (0)69
©
Селекционерът на българския национален отбор по футбол Илиан Илиев отговори на няколко въпроса на "Фокус" на пресконференцията след поражението от Испания на старта на световните квалификации в група "Е". 

Първият бе по отношение на това какво не се получи в тактическия план, за да допуснем толкова попадения през първата част. 

"Не можем да говорим, че не се е получило. Като цяло стояхме компактни...Тези полупространства, които испанците ги търсят...когато си невнимателен и за миг го използват. Физически себераздаването от футболистите бе на ниво. Другото опира вече до класа - ниво и това, че първият гол падна лесно и не успяхме да използваме този ентусиазъм, който имахме по трибуните. 

Допуснахме лесно ранен гол и пос
ле по-трудно, въпреки че имахме една ситуация на Ради Кирилов да изравним. Много отбори като Франция, Нидерландия...по същият начин се опитват да затварят пространства, но допускаха голове - Франция - 5, а Нидерландия - 3. Второто полувреме се посъбрахме. Знаехме, а и със сигурност бе трудно да обърнем мача, но поне искахме да излезем с чест от двубоя."

"Ако, сте гледали по-внимателно Ботев в последните мачове използват Николай Минков като дясно крило. Причината беше, че в много моменти Кукурея застава като ляво крило и Нико Уилямс влиза вътре. В много отбори, където си препредават хората, ние сметнахме, че това препредаване срещу Испания няма да е добре заради това решихме да използваме Ники, който да влезе в линията на защитата и да станем в дадем момент с 5 защитника", обясни Илиев на въпрос на "Фокус" каква е причината Николай Минков да играе като дясно крило, а не като бек?
Още по темата: общо новини по темата: 173
05.09.2025
04.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Луис де ла Фуенте на въпрос на "Фокус": Дойдохме да вземем нашето
 България загуби от Испания за първи път като домакин!
 Фантастично! Двама българи на полуфинал на US Open!
 Феноменален! Братовчедът на Григор Димитров на полуфинал на US Open
 Великата Валя Балканска накара цяла България, Ламин Ямал и Испания да настръхнат
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: