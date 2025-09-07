Световната федерация по тенис отчете Съединението на България навръх финала на US Open

© БФ Тенис Световната федерация по тенис - ITF излезе с интересна статия след вчерашния финал на юношеския US Open, противопоставил за първи път двама българи в спор за титлата .



От институцията отчетоха, че битката за трофея се проведе на много специален ден за родината на Иван Иванов и Александър Василев - Съединението.



Ето какво написаха от ITF:



"Всяка година на 6 септември в България се отбелязва Денят на националното съединение, отбелязвайки деня през 1885 г., когато Източна Румелия и Княжество България се обединяват, за да създадат сегашната държава България. На този 6 септември, 140 години след това знаменателно събитие, много хора в европейската нация се събраха, за да видят исторически дебют на тенис корта: двама млади мъже, израснали в различни части на България, играят финала на Откритото първенство на САЩ за момчета пред много български фенове. В първата си официална среща на турнира, поставеният под номер 1 Иван Иванов победи своя приятел и понякога тренировъчен партньор, поставения Александър Василев, със 7-5, 6-3, за да спечели първата си титла от Откритото първенство на САЩ. За 16-годишния Иванов това е кулминацията на едно невероятно лято, тъй като той стана първият младеж от 13 години насам, който е спечелил титлите на сингъл за момчета на Уимбълдън и Откритото първенство на САЩ в една и съща година. За последно това направи канадецът Филип Пеливо през 2012 г.



Сънародникът на Иванов - Григор Димитров също постигна този подвиг през 2008 г.



"Когато бях в България, особено в българско училище, всеки път трябваше да учим за тази дата“, каза Иванов, който е двукратен носител на грантове за играчи от Големия шлем, финансирани чрез Програмата за развитие на играчи от Големия шлем, управлявана от ITF.



"Сега, след като играхме на този ден, съм много щастлив, че този успех дойде, особено сега. Много съм щастлив от това.“



Иванов, хвалейки се с мощен форхенд и смъртоносно оръжие - сервис, призна, че е било изнервящо да играе срещу приятеля си на толкова голяма сцена.



"Имаше някои моменти, които имах, да кажем, дежавю, и си спомням някои от моментите, като например когато бяхме под 12 години“, каза Иванов.



"Тогава просто успях да запазя спокойствие и да запазя дисциплината и фокуса си, което ми даде позитивния манталитет, с който играех.“



Василев, който стигна до полуфиналите на Уимбълдън, призна, че стресът от седмица мачове тук на Откритото първенство на САЩ за младежи го е настигнал. "Беше много трудно. Последната седмица беше тежка“, каза 18-годишният тенисист. "Какво да кажа? Беше на високо ниво. Малко се уморих в края, но съм доволен от седмицата. "Радвам се, че останах фокусиран и дадох това, което имах. Беше страхотно преживяване да бъда тук с българската публика.“



Наистина, на корт № 12 се усещаше атмосфера като от Купа Дейвис, с развявани български знамена и овации, когато някой от играчите вкараше победен удар.



Треньорът на Иванов, Джереми Пайсан от Академията на Рафаел Надал в Испания, каза, че фокусът на неговия състезател е бил ключов.



"Той беше наистина съсредоточен и наистина фокусиран върху целта“, каза Пайсан за Иванов, който е в академията на Надал от три години.



"Да се ​​възстановиш от пречупването си и да се върнеш по този начин е наистина специално.“



И Пайсан, и Иванов казаха, че това пътуване до титлата е много различно от триумфа на Уимбълдън.



"Преживяването на Уимбълдън беше нещо невероятно, беше толкова специално, вероятно най-специалното“, каза Иванов.



"В Ню Йорк не мисля, че бих могъл да открия същото ниво като на Уимбълдън, но играех на много добро ниво, от което съм много щастлив. "Продължавам да намирам решения, въпреки че понякога не се чувствах много добре или имах трудни моменти.“



Двамата играчи ще бъдат съотборници за Купа Дейвис след две седмици, когато България ще се изправи срещу Финландия в мач от Световна група 1. Когато този мач тук приключи, те се поздравиха взаимно на мрежата, знаейки, че следващия път на корта ще бъдат на една и съща страна."