Страхотен Копривленски с победа над Краля, продължава битката за световната титла

© FB: Stoyan Koprivlenski Българската звезда в кикбокса Стоян Копривленски записа страхотна победа над Краля на бургерите - Денис Цапу с единодушно съдийско решение в квалификационния турнир за световната титла от сериите К-1.



Това се случи в основното събие на бойната гала, провела се в Токио.



С успеха българинът се класира за финалния турнир за световната титла, който ще се проведе на 15-и ноември и ще определи новия шампион K-1. Днешната победа означава, че Копривленски ще защитава трофея, който спечели през миналия сезон в категория до 70 кг.



Стоян Копривленски вече има 26 победи в 35 срещи.