Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (7)
Илиан Илиев напуска националния ни отбор
Автор: Лъчезар Тодоров 20:19Коментари (0)91
© FB: BulgarianNationalTeam
Илиан Илиев няма да бъде национален селекционер на България повече, съобщават редица родни медии. Това се случва ден след загубата от Грузия с 3:0 във втората ни световна квалификация.

Илиев пое националите ни през 2023 г., като съвместяваше работата си като старши треньор на елитния Черно море.

Към този момент информацията не е потвърдена пот Българския футболен съюз, а според информациите, днес Илиев е имал среща с президента на БФС Георги Иванов, на която се е стигнало до решението за напускането.
Още по темата: общо новини по темата: 174
05.09.2025
05.09.2025
04.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
предишна страница [ 1/29 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Карлос Алкарас се завърна на трона на US Open, детронирайки Яник Синер
 Испания направи за смях звездите на Турция след смазващ успех като гост
 Страхотен Копривленски с победа над Краля, продължава битката за световната титла
 Вижте пълното класиране при отборите след Гран при на Италия във Формула 1
 Ето го пълното класиране при пилотите във Формула 1 след Гран при на Италия
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: