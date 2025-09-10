Иван Иванов: Изключително щастлив съм от българския финал в Ню Йорк

© x.com/head_tennis Шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите - Иван Иванов, се прибра в България. Полетът на 16-годишняит ни талант, който по-рано през годината спечели и "Уимбълдън" при подрастващите, кацна на столичното летище "Васил Левски" в първите минути на сряда.



"Когато се прибрах в Академията в Майорка, получих специално внимание както от Рафаел Надал, така и от целия им отбор. Наистина се насладих много и на "Уимбълдън" трофея, както и на Откритото първенство на САЩ. За жалост нямах такова време, каквото имах и на "Уимбълдън", но все пак получих и няколко хубави изказа от Рафа и той ми пожела да продължавам така и да играя по най-добрия начин. Наистина имаше много големи очаквания за това, след като спечелих "Уимбълдън". Много хора ме питаха дали съм виждал резултата на Григор Димитров от 2008 година. Това ми предаде напрежение, но все пак аз успях да го преодолея и да стигна до един от най-добрите си тениси в Ню Йорк. Направихме български финал, за което съм изключително щастлив, че най-накрая на Откритото първенство на САЩ можахме и се справихме. Александър игра един от най-добрите си тениси до финала и го поздравявам. Очевидно аз намерих малко повече решения в този мач и успях да преодолея повече моите емоции. Надявам се на всичко най-добро и за него. Много се радвам да съм тук и да играя за България. Все пак ще сме рамо до рамо с едни от най-добрите играчи. Наистина се надявам да излезем с позитивен резултат", завърши тенисистът.



Иван Иванов и Александър Василев са част от отбора на България, който в събота и неделя ще играе срещу Финландия в мач от Световна група I на Купа "Дейвис". Срещите ще се проведат на ТК "Локомотив" в Пловдив, а входът за фенове е безплатен.