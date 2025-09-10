Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболБаскетболВолейболДругиСтатистики
Спортните новини: Днес (2) | Вчера (1)
Русев разби най-проспериращия мексиканец в кеча
Автор: Георги Куситасев 10:36Коментари (0)68
© YT: WWE
Българската звезда в кеча Русев изигра уникален двубой и записа нова победа в развлекателния спорт.

Това се случи срещу един от най-проспериращите кечисти от Мексико - Пента на събитието на Световната федерация по кеч (WWE) - "Monday Night Raw", което се проведе в зала "Fiserv Forum“ в Милуоки, Уисконскин, САЩ.

Мексиканецът, който носи маска подобно на своя сънародник и легенда в този спорт - Рей Мистерио, провокира генералния мениджър на "Първична сила" Адъм Пиърс да получи двубой с някого, защото иска да се бие за титла. В този момент се появи Русев и двубоят бе уреден. 

Самата среща се проведе по-късно в същото шоу като тя бе първа официална между двамата. 

Миро демонстрира страхотна издръжливост, а мексиканецът на няколко пъти изненада пловдивчанинът със страхотни въздушни хватки. 

Интересното е, че българският талант нито веднъж не се опита да използва хватката си за предаване ("T
he Accolade"). 

За сметка на това в даден момент от срещата се появиха "The New day"(Ксавие Уудс и Кофи Кингстън), заедно с Грейсън Уолър, които опитаха да объркат Пента и донякъде успяха. От това се възползва Миро, който записа брутален удар с крак "Machka Kick" при връхлитащ върху него Пента, след което стигна до победата. Срещата продължи около 9 игрови минути.

Това е втора поредна победа в основно шоу на Световната федерация по кеч за Русев след успеха над Шеймъс пред над 30 000 на "Clash in Paris". 

Очаква се Миро да влезе в битка за интерконтиненталната тилтата на WWE, която в момента е притежание на сина на Рей Мистерио - Доминик Мистерио.
Още по темата: общо новини по темата: 228
07.09.2025
03.09.2025
01.09.2025
31.08.2025
26.08.2025
21.08.2025
предишна страница [ 1/38 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Иван Иванов: Изключително щастлив съм от българския финал в Ню Йорк
 Официално: Илиан Илиев си тръгна от националния ни отбор
 Илиан Илиев напуска националния ни отбор
 Карлос Алкарас се завърна на трона на US Open, детронирайки Яник Синер
 Испания направи за смях звездите на Турция след смазващ успех като гост
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: