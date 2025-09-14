Манчестърското дерби трябва да отговори на някои въпроси

© X: Mística Uruguaya Манчестър Сити и Манчестър Юнайтед излизат един срещу друг в градското дерби от четвъртия кръг в Премиър лийг. То ще е на стадион "Етихад" с начален час 18:30 българско време.



Домакините започнаха в привидно отлична форма след 4:0 като гост над последния в момент Уулвърхемптън, но състоянието на "гражданите" се оказа измамно. Те загубиха следващите си два мача от Тотнъм и Брайтън, което озадачи мнозина предвид обновяването на отбора през това лято. Клубът се раздели с няколко ненужни играчи като Едерсон, Джак Грийлиш и Илкай Гюндоган, но сега мениджърът Пеп Гуардиола е изправен пред друг казус - множеството контузени. След подновяването на първенството контузени са: Раян Шерки, Омар Мармуш, Матео Ковачич, Раян Аит-Нури, Калвин Филипс, а под въпрос са Йошко Гвардиол, Савиньо, Маркус Бетинели, Абдукодир Хусанов, Фил Фоудън и Джон Стоунс. Понастоящем Сити е чак 16-и само с 3 точки.



"Червените дяволи" са 11-и, имащи 4 точки. Те потеглиха с домакинско поражение от Арсенал, в което оставиха крайно оптимистични впечатления. Впоследствие направиха 1:1 с Фулъм в Лондон, където допуснаха изравняване през второто полувреме преди да победят Бърнли след 3:2 у дома преди прекъсването за световните квалификации. Головата разлика на Юнайтед е 4:4. Лисандро Мартинес продължава да е дългосрочно аут заради скъсани връзки от миналия сезон, а Матеуш Куня, Диого Далот и Мейсън Маунт са с физически проблеми, но се очаква да са на линия за следващия кръг.



В последно време двубоите между двата гранда са изключително равностойни. През миналия сезон Сити триумфира със Суперкупата на Англия, ала едва след дузпи. Впоследствие Юнайтед победи на "Етихад" с 2:1, а през април на "Олд Трафорд" не паднаха голове.



Pamsbet.com оценява шансовете за Сити на 1.76, равенството е възможно при 4.00, а двойката - 4.33. Bethub.bg дава 1.81 за "гражданите", 4.10 при реми и 4.50 успех на Юнайтед.



Другият днешен мач от програма е Бърнли - Ливърпул от 16:00 часа.