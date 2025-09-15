Уникална серия от победи в борбата бе спряна на Световното за мъже

© uww.org Иранецът Амирали Азарпира сътвори може би най-голямата сензация на Световното първенство по борба за мъже и жени, което продължава в хърватската столица Загреб.



23-годишният двукратен световен шампион за подрастващи спря велика серия на дагестанеца, представящ Бахрейн - Ахмед Тажудинов.



Персът надделя над актуалния олимпийски, азиатски и вече бивш световен първенец с 6:2 точки в полуфиналите на категория до 97 кг в свободния стил.



Така Азарпира спря серия от 29 поредни успеха на Тажудинов във всички турнири. Това е и първо поражение за дагестанеца от февруари 2023-а година насам или от повече от 2 години и половина!



Двамата се срещнаха и на Игрите в Париж като тогава Тажудинов победи с 4:3, а малко по-късно стигна и до олимпийската титла.



В битка за златото Азарпира ще играе с легендата Кайл Снайдер от САЩ. В репешажите за бронза ще участва представящият България Ахмед Магамаев.